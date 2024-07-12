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Kur'an-ı Kerim'e saldıran provokatöre kucak açtı! İsveç Momika'ya 1 yıllık oturma izni verdi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kur&#039;an-ı Kerim&#039;e saldıran provokatöre kucak açtı! İsveç Momika&#039;ya 1 yıllık oturma izni verdi

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kur'an-ı Kerim'e devalarca saldıran provokatör Momika Norveç ve İsveç tarafından sınır dışı edilmişti. Provokatörün itirazı sonucu İsveç, Momika'ya 1 yıllık oturma izni verdi.

Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırıları ile tanınan provokatör Salwan Momika, Nisan ayında Norveç'ten sınır dışı edilerek İsveç polisine teslim edilmişti. İsveç'ten skandal karar geldi. İsveç, provokatöre kucak açarak Momika'ya 1 yıllık oturma izni verdi.

PROVOKATÖRE KUCAK AÇTI

İsveç Göçmenler Ofisi, Kur'an-ı Kerim yakma provokatörü Irak asıllı Salwan Momika'ya 1 yıllık oturma izni verildiğini açıkladı.

Göçmenler Ofisi Basın Müdürü Jesper Tengroth, ülkesinin Aftonbladet gazetesine yaptığı açıklamada, Momika'ya verilen geçici 1 yıllık oturma iznine gerekçe olarak, Irak'ta Momika'nın işkence ve insanlık dışı muamele görme riski bulunmasını gösterdi.

İsveç Göçmenler Ofisi, Ekim 2023'te Momika'nın 16 Nisan 2024'e kadar çalışma ve oturma izninin bulunduğunu, bu tarihten sonra sınır dışı edileceğini belirtmişti. Momika, karara itiraz edip davayı Göç Mahkemesi'ne götürmüştü.

İKİ ÜLKEDE KUR'AN-I KERİM YAKTI

Salwan Momika, başkent Stockholm'de önceki Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran 2023'te Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ateşe vermişti.

Momika, daha sonra Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği ile İsveç Parlamentosu önünde polis koruması altında birkaç kez Kur'an-ı Kerim yakmış, Irak bayrağını ayaklar altına almıştı. Momika, 24 Ağustos'ta da Stockholm Camisi önünde tekrar Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Momika'nın 3 Eylül 2023'te Malmö kentinde polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakması ve onu engellemeye çalışan 15 kişinin gözaltına alınması nedeniyle protestolar düzenlenmişti.

Momika son olarak 21 Ekim 2023'te Stockholm'ün merkezinde İsrail'e destek mitingi yaparak Kur'an-ı Kerim ve Filistin bayrağı yakmıştı.

Momika'nın eylemlerinin ardından Danimarka Parlamentosu, 7 Aralık 2023'te kutsal kitapların yakılmasını ve bu kitaplara saldırıları yasa dışı kılan yasa tasarısını kabul etmişti.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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