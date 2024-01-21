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    Kutup soğukları ve kar fırtınası hayatı felç etti! ABD'de bilanço artıyor

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    ABD'nin büyük bir bölümünde etkili olan kutup soğukları ve kar fırtınası milyonlarca insanı doğrudan etkiledi. Binlerce ev elektriksiz kaldı, okullar tatil edildi. Can kayıpları ise 89'a yükseldi.

    Kutup soğukları ve kar fırtınası hayatı felç etti! ABD&#039;de bilanço artıyor
    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    ABD, birkaç gündür kar fırtınası ve kutup soğukları ile mücadele ediyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana etkili olan soğuklar okullarda eğitimin ara vermesine neden olurken, havayolu ulaşımında da aksamalar meydana geldi.

    Aşırı soğuklar nedeniyle ülke genelinde geçtiğimiz haftadan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı ise 89'a yükseldi.

    BİRÇOK EYALETTE CAN KAYBI VAR

    En çok kayıp, en az 25 can kaybı ile Tennessee’de yaşanırken, Oregon 16 can kaybıyla ikinci sırada yer aldı. Illinois, Pennsylvania, Mississippi, Washington, Kentucky, Wisconsin, New York, New Jersey ve birçok eyalette de can kayıpları rapor edildi.

    Kutup soğukları ve kar fırtınası hayatı felç etti! ABD'de bilanço artıyor

    DÖRT GÜNDE 5 KİŞİ ÖLDÜ

    Washington eyaletinde bulunan Seattle'da sadece dört gün içinde çoğu evsiz olduğu tahmin edilen 5 kişi hayatını kaybetti.

    Mississippi'de liseler ve üniversiteler, olumsuz hava şartları nedeniyle öğrencilerin kış tatilinden dönüşlerini erteledi.
    Oregon'da yaklaşık 10 bin, Kuzey Carolina'da 8 bin, California'da 7 bin ve Kentucky'de 4 bin 300 kişi elektriksiz kaldı.

    Olumsuz hava şartlarının hafta başına kadar devam etmesi bekleniyor.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    ABDKar
    Haberler > Dünya > Kutup soğukları ve kar fırtınası hayatı felç etti! ABD'de bilanço artıyor
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