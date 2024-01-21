Kutup soğukları ve kar fırtınası hayatı felç etti! ABD'de bilanço artıyor

21 Ocak 2024 23:34 - Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024 23:47

ABD, birkaç gündür kar fırtınası ve kutup soğukları ile mücadele ediyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana etkili olan soğuklar okullarda eğitimin ara vermesine neden olurken, havayolu ulaşımında da aksamalar meydana geldi.

Aşırı soğuklar nedeniyle ülke genelinde geçtiğimiz haftadan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı ise 89'a yükseldi.

BİRÇOK EYALETTE CAN KAYBI VAR

En çok kayıp, en az 25 can kaybı ile Tennessee’de yaşanırken, Oregon 16 can kaybıyla ikinci sırada yer aldı. Illinois, Pennsylvania, Mississippi, Washington, Kentucky, Wisconsin, New York, New Jersey ve birçok eyalette de can kayıpları rapor edildi.

DÖRT GÜNDE 5 KİŞİ ÖLDÜ

Washington eyaletinde bulunan Seattle'da sadece dört gün içinde çoğu evsiz olduğu tahmin edilen 5 kişi hayatını kaybetti.

Mississippi'de liseler ve üniversiteler, olumsuz hava şartları nedeniyle öğrencilerin kış tatilinden dönüşlerini erteledi.

Oregon'da yaklaşık 10 bin, Kuzey Carolina'da 8 bin, California'da 7 bin ve Kentucky'de 4 bin 300 kişi elektriksiz kaldı.

Olumsuz hava şartlarının hafta başına kadar devam etmesi bekleniyor.