Kuzey Kore’den Batıya sürpriz davet: İlk kez kapılarını açacak

Dünyanın en kapalı ülkesi olarak bilinen Kuzey Kore, beklenmedik bir hamleyle Batılı iş insanlarını Pyongyang’daki uluslararası ticaret fuarına davet ediyor. İlk kez böyle kapsamlı bir açılım yapmaya hazırlanan Pyongyang yönetimi, gazeteciler ve influencerlara ise kapıyı tamamen kapatarak davetini sıkı kurallarla sınırladı.

Kuzey Kore, Ekim ayında düzenlenecek en büyük uluslararası ticaret fuarı için yabancı iş insanlarını davet etmeye hazırlanıyor. Etkinlik organizasyon ortağı olan bir tur şirketi, Batılı gazeteciler ve sosyal medya fenomenlerinin ise davet edilmeyeceğini duyurdu.

"KATILIM ÜCRETİ VE KISITLAMALAR AÇIKLANDI"

Kuzey Kore’ye yönelik turlar düzenleyen Çin merkezli Young Pioneer Tours (YPT), 17. Pyongyang Sonbahar Uluslararası Ticaret Fuarı'nın 27-31 Ekim tarihleri arasında planlandığı gibi yapılacağını açıkladı.

Şirket, fuara katılacak yabancı iş insanlarına yönelik düzenlenen turun fiyatını 3.995 avro (yaklaşık 4.704 dolar) olarak belirledi. Turlar Pekin’den hareket edecek ve katılımcılar 450’den fazla ticari standın bulunduğu fuarı ziyaret edebilecek.

"INFLUENCER VE GAZETECİLERE YASAK"

YPT, düzenlenecek turun gazetecilere, içerik üreticilerine ve sosyal medya fenomenlerine açık olmayacağını vurguladı. Şirketin kurucu ortağı Rowan Beard, AFP’ye yaptığı açıklamada bu kısıtlamaların "Kuzey Kore’den gelen özel bir talep" olduğunu söyledi.

Beard, "Ülke resmi olarak yeniden açıldığında influencerlar ve YouTuber'lar üzerinde daha sıkı denetim veya sınırlamalar olabilir" ifadelerini kullandı.

"VIP SUNUM VE TUR PROGRAMI"

YPT, Pyongyang Ticaret Odası'nın katılımcılara "Kuzey Kore ekonomisine dair derinlemesine bir bakış sunacak VIP bir sunum" düzenleyeceğini açıkladı.

Tur programı ayrıca Pyongyang’daki önemli turistik yerlerin yanı sıra eski liderlere sunulan hediyelerin sergilendiği bir müze ve beş yılı aşkın bir süredir Batılı ziyaretçilerin kabul edilmediği mistik Myohyang Dağı’na geziyi de kapsıyor.

"PANDEMİ SONRASI DÜŞÜK ZİYARETÇİ SAYISI"

Kuzey Kore, Nisan ayında altı yıl aradan sonra ilk kez Pyongyang Uluslararası Maratonu’nu düzenleyerek yüzlerce yabancı atleti ağırlamıştı. Ancak pandeminin ardından sınırların yeniden açılmasına rağmen ülkeye gelen yabancı turist ve iş insanı sayısının hâlâ düşük olduğu bildiriliyor.

Çin ise tarihsel olarak yaptırımlar altındaki Kuzey Kore’nin en büyük diplomatik ve ekonomik destekçisi olarak öne çıkıyor.