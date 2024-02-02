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    • Kuzey Kore'den Güney Kore'ye art arda füze saldırısı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Kuzey Kore&#039;den Güney Kore&#039;ye art arda füze saldırısı
    Kuzey Kore, Güney Kore, Haber

    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Kuzey Kore, Güney Kore'ye art arda füze saldırısı düzenledi. Gelişmeyi duyuran Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı; fırlatılan füze sayısı, mesafe ve irtifa gibi detayları paylaşmadı.

    Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin ülkenin batı kıyısı açıklarından birden çok seyir füzesi ateşlediğini açıkladı.

    FÜZELERİ ART ARDA ATEŞLEDİLER


    Yeni yılla birlikte silah programına yeniden hız kazandıran Kuzey Kore'den bölgede gerilimi artıracak bir hamle daha geldi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin ülkenin batı kıyısı açıklarından birden çok seyir füzesi ateşlediği duyuruldu. Atışların yerel saatle 11.00 sırlarında yapıldığı belirtilirken, fırlatılan füze sayısı, mesafe ve irtifa gibi teknik detaylar hakkında bilgi verilmedi.

    DAHA ÖNCE DE DENEDİLER

    Güney Kore ordusunun takip ve değerlendirme faaliyetlerine etkin bir şekilde devam ettiği ifade edilen açıklamada, Kuzey Kore'nin provokasyonlarına karşı ABD ile koordinasyonun sürdürüleceği vurgulandı. Son gelişme ile birlikte Pyongyang'ın yılın başından bu yana gerçekleştirdiği seyir füzesi denemelerinin sayısı 4’e yükseldi. 
    24 Ocak ve 28 Ocak'ta “Pulhwasal-3-31” adlı yeni stratejik seyir füzesini test eden Kuzey Kore, son olarak 30 Ocak'ta bir diğer stratejik seyir füzesi “Hwasal-2"yi denemişti. Pulhwasal Korece’de “Alevli ok” anlamına gelirken, “Hwasal” ise yalnızca “ok” anlamı taşıyor.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Kuzey KoreGüney Kore
    Haberler > Dünya > Kuzey Kore'den Güney Kore'ye art arda füze saldırısı
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