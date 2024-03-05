Kuzey Kore'den iki ülkeye net tehdit: Ağır bedel ödeyecekler

Kuzey Kore yönetimi, 'Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'na başlayan ABD ve Güney Kore'yi kınayarak, iki ülkenin 'ağır bedel ödeyeceğini' vurguladı.

ABD ve Güney Kore, ortak savunma yeteneklerini güçlendirmeyi hedefleyen 11 günlük 'Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'na dün başladı. ABD Kore Kuvvetleri, tatbikat çerçevesinde 48 saha eğitimi ile bombalama ve füze savunma eğitimlerinin gerçekleştirileceğini açıkladı.

Öte yandan tatbikat süresince nükleer saldırı karşıtı operasyonlara odaklanılacağı kaydedilirken, ABD ve Güney Kore ordularının kara, deniz, hava ve uzay varlıklarından yararlanarak çok boyutlu askeri operasyonlar sahneleyeceği ifade edildi. Tüm bu gelişmelerin ardından Kuzey Kore cephesinden ilk açıklama geldi.

'PROVOKATİF' VURGUSU YAPILDI

Kuzey Kore Savunma Bakanlığı, Washington ve Seul'ün 'geniş çaplı provokatif ortak askeri tatbikatlara' yeniden başladığını, tatbikat için Birleşmiş Milletler Komutanlığı'ndan 11 ülkenin askeri personelinin seferber edildiğini ifade etti.

ABD ve Güney Kore'nin 'çılgınca' savaş tatbikatlarının insanlığı nükleer silahlarla tehdit eden baş suçlunun kim olduğunu daha açık bir şekilde gösterdiği belirtilen açıklamada, "Dünyanın en büyük nükleer gücünün ve 10'dan fazla uydu devletin, bir kıvılcımla bile nükleer savaşın ateşlenebileceği Kore Yarımadası’nda düzenlediği geniş çaplı savaş tatbikatları asla 'savunma' olarak adlandırılamaz" ifadeleri kullanıldı.

"AĞIR BEDEL ÖDEYECEKLER"

Kuzey Kore Savunma Bakanlığı’nın, ABD ve Güney Kore'nin pervasız askeri tatbikatlarını 'şiddetle kınadığı' belirtilen açıklamada, Washington ve Seul’e bu eylemleri durdurma çağrısı yapıldı.

Pyongyang'ın güvenliği sağlamak için sorumlu askeri faaliyetler yürütmeyi sürdüreceği aktarılırken, ABD ve Güney Kore'nin ise yanlış tercihleri nedeniyle 'ağır bir bedel ödeyeceği' vurgulandı.