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Kuzey Mitroviça’da Türkçe resmi dil oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kosova'nın kuzeyinde Sırp topluluğunun çoğunlukta yaşadığı Kuzey Mitroviça belediyesinde Türkçe resmi diller arasına girdi.

Kuzey Mitroviça belediyesinde bugünkü meclis oturumunda, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) milletvekili Enis Kervan'ın Kuzey Mitroviça’da Türkçe'nin resmi dil kabul edilmesi için yaptığı başvuru meclis tarafından oy çoğunluğuyla kabul edildi.

Toplantı sonrası açıklamada bulunan milletvekili Kervan, “Bugün Kosova Türkleri için tarihi bir gün, bugün bizim bayramımız. Kosova, Türkçeye evet dedi. Kuzey Mitroviça’da Türk dili resmi dil olarak kabul edildi. Böyle bir girişimde bulunduğumuz için şahsen ve partim adına çok mutluyum. Kosova'nın her yöresinde her karışında yaşayan Türkler, KDTP'nin himayesi altında olacaklardır. Her zaman varlığımızı hissettireceğiz. Böyle bir gelişmeyle çok mutluyuz. 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı öncesinde bu hediye toplumumuz için çok önemli” dedi.

TÜRKÇEYİ YAŞATMA HEDEFİ

Aldıkları karar için Kuzey Mitroviça yönetimine teşekkür eden Kervan, “Ne mutlu ki Türküz Kosova'nın her köşesinde Türkçeyi yaşatmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

KDTP Mitroviça Şubesi Başkanı Ergin Kani de yaptığı açıklamada çok mutlu olduklarını belirterek, “Uzun zamandır, yapmak istediğimiz bir şeydi. Kuzey Mitroviça belediye başkanı, meclis başkanı hepsi bizi destekledi Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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