Dünyaca ünlü bankadan TL tahmini! Seçim sonrasını analiz ettiler

Yerel seçim öncesi ünlü ABD bankasından dikkat çeken bir TL yorumu geldi. Goldman Sachs analistleri seçim sonuçlarının TL üzerinde olumsuz etki oluşturmasını beklemediklerini duyurdu.

ABD'li ünlü banka Goldman Sachs, 31 Mart pazar günü yapılacak yerel seçimlere ilişkin dikkat çeken bir tahminde bulundu. Goldman Sachs analistleri, seçim öncesi döviz talebinin canlanması nedeniyle Türk Lirası üzerindeki baskının arttığı bir ortamda, yerel seçimlerin olumlu bir etkisinin olacağına inanıyor. Banka, seçimin ardından Türkiye'nin mali ve para politikalarında bir değişiklik beklemiyor. Bu yüzden banka, seçimin tamamlanmasının TL ve rezervler üzerindeki baskıyı azaltmasını beklediklerini belirtti.

Bloomberg'in haberinde ayrıca, "İstanbul'daki yarış, muhalefet ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki siyasi mücadelenin sembolü olduğu için piyasalar ve yatırımcılar tarafından yakından izleniyor" ifadelerine yer verildi.

"TL'NİN BASKILANMA İHTİMALİ YOK"

Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın geçen hafta göstergeyi yüzde 50'ye yükselten 500 baz puanlık faiz artırımının da liranın baskılanma ihtimalinin olmadığına dair güçlü bir sinyal verdiğini ekledi.

Geçtiğimiz ay enflasyonun beklenenden daha kötü çıkması, bu yıl dolar karışında değerinin yüzde 9'unu kaybeden Türk lirası üzerindeki baskıyı artırdı. Ayrıca seçim sonrası TL'nin keskin bir değer kaybıyla karşı karşıya kalabileceği beklentileri de döviz talebini yükseltmişti.