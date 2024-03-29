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Bakan Uraloğlu'ndan emeklileri sevindirecek haber: Yüzde 10 indirim geliyor

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Bakan Uraloğlu&#039;ndan emeklileri sevindirecek haber: Yüzde 10 indirim geliyor

Gündem Haberleri

Bakan Uraloğlu, emeklilere hızlı, anahat ve bölgesel trenlerde yüzde 10 indirim uygulanacağını duyurdu. Emeklilere güzel haberi veren Uraloğlu, bayram tatili ve ara tatil nedeniyle ek YHT seferleri ve trenlerde kapasite artışına gidildiğini söyledi. 

Yerel seçim sürecinin sona ermesinin ardından mesaisine devam edecek olan Meclis'te milyonlarca emekliyi ilgilendiren destek paketi de görüşülecek. Emeklilere ulaşım desteğinin de olduğu paket için heyecanla beklenilirken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, güzel haberi verdi. 

TRT Haber'de yer alan habere göre, Uraloğlu, trenlerde emeklilere yönelik önemli ayrıcalıklar sağlandığını açıkladı.

Ulaşımın en temel ihtiyaçlardan birisini oluşturduğunun altını çizen Uraloğlu, şöyle devam etti: 

Emeklilerimizin ikinci yaşamlarında fiziksel ve ruhsal sağlıkları ile sosyal ve kültürel yönden zenginleşmelerine destek olmak amacıyla kaynaklarımızı yerel ve merkezi yönetim iş birliğinde seferber ediyoruz. Bu kapsamda, emeklilerimizin ekonomik, konforlu ve rahat bir şekilde seyahatlerini sağlamak üzere yüksek hızlı, anahat ve bölgesel trenlerimizde yüzde 10 indirim uygulamasını başlatıyoruz. Böylece emeklilerimizin ulaşım ihtiyacına katkı sunarken bir nebze de olsa seyahat etmelerini teşvik etmeyi amaçlıyoruz.

Yaklaşık 85 milyon nüfusa sahip ülkemizin emekli nüfusunun yaklaşık 16 milyona ulaştığının altını çizen Uraloğlu, “Emeklilerimiz, Türkiye Yüzyılı’nın emektarlarıdır. Alın ve akıl terleriyle ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlayan, tecrübelerinden her zaman yararlandığımız önemli bir kesimdir. İkinci baharlarında rahat etmelerini sağlamak üzere gerek yerel yönetim gerekse diğer tüm bakanlıklarla birlikte koordinasyon içerisinde en güzel en iyi uygulamaları hayata geçirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

İLAVE EK SEFERLER

5 Nisan 15 Nisan 2024 tarihleri arasındaki tatil döneminde İzmir Mavi Ekspresi, Doğu Ekspresi, Güney/Vangölü Ekspresi, Konya Mavi Ekspresi, Ege Ekspresi, Erciyes Ekspresi, Toros Ekspresi, Pamukkale Ekspresi, Ankara Ekspresi, Uzunköprü-Halkalı Bölgesel Treni, Edirne-Halkalı Bölgesel Trenlerine pulman ve yataklı vagonlar ilave edileceği bilgisini veren Uraloğlu, “Buna göre anahat ve bölgesel trenlerde günlük karşılıklı 28 vagon ilave edilerek 10 günlük tatil döneminde toplam 15 bin 200 koltuk kapasitesi artışı sağlanacaktır” dedi.

 

Düzenleyen:  - Gündem
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