Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Ekonomi > Emekli maaşları yeniden masaya yatırılacak! Bakan Işıkhan milyonlar için tarih verdi

Emekli maaşları yeniden masaya yatırılacak! Bakan Işıkhan milyonlar için tarih verdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Emekli maaşları yeniden masaya yatırılacak! Bakan Işıkhan milyonlar için tarih verdi

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milyonlarca emekliye yeniden zam sinyali vermesinin ardından Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'dan yeni açıklama geldi. Bakan Işıkhan, "Temmuz ayında emekli aylıklarını tekrar masaya yatıracağız" dedi.

Enflasyondaki artışa karşı emekli maaşlarının düşük kalması yerel seçimlerin ana gündem maddesi oldu. Yıl başında en düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye çıkmış, Ramazan ve Kurban Bayramları için verilen ikramiye tutarı ise 3 bin TL olarak belirlenmişti. Emeklilere kamu ve bankalar aracılığıyla verilecek promosyon tutar 8 ila 12 bin TL olarak açıklandı. Emeklilerin yaşam şartlarının iyileşmesi için hükümetten yeni adım geliyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün sinyali vermesinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan kritik açıklama geldi. Bakan Işıkhan, "Emekli aylıklarını tekrar masaya yatıracağız" dedi.

EMEKLİ AYLIKLARI TEKRAR GÖRÜŞÜLECEK

Bakan Vedat Işıkhan, bugün Çorum Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın'a destek olmak için seçim çalışmalarına katıldı. Çorum'da iş dünyasının temsilcileri ile bir araya gelen Işıkhan, emekli maaşlarıyla ilgili konuştu.

Emekli maaşlarının zammı memur emeklilerinde toplu sözleşmeye göre; SSK ve Bağkur için de enflasyona göre şekillendiğini hatırlatan Işıkhan, "Nasıl emeklilerimizin refahını artıracak en iyi ve en yeni uygulamaları bugüne kadar hayata geçirdiysek, bundan sonra da aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız bugün ifade etti. Temmuz ayında emekli aylıklarını tekrar masaya yatıracağız" dedi.

EMEKLİYE PROMOSYONLARI HAYIRLI OLSUN

Hiçbir zaman tutmayacakları sözü vermediklerini dile getiren Bakan Işıkhan, emeklilere yönelik olarak başlatılan banka promosyonları ile ilgili de açıklamada bulundu. Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerimize yönelik olarak başlattığımız promosyon ödemesi uygulamasının kamu bankalarında 2 katına çıkarılarak 8 ile 12 bin lira arasında olacağını duyurmuştu. Bunun dışında ölüm aylığı hak sahiplerine de 5 bin lira promosyon duyurusunu yapmıştık.

Bu hafta pazartesi gününden itibaren de promosyonlar için başvurular alınmıştı. Bugün itibariyle kamu bankalarımız emeklilerimize promosyon ödemelerini yapmaya başladılar. Tüm emeklilerimize hayırlı uğurlu olsun. Bununla birlikte, Kamu bankaları haricinde diğer bankalarla da protokol imzalama sürecini tamamladık. Özel bankalar da, kamu bankaları tutarları asgari olmak üzere promosyon miktarlarını güncelleyecekler. Biz, sağlam politikalarla emeklilerimize mümkün olan en iyi hizmeti vermeye gayret ediyoruz. "

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Borsada sert yükseliş! Yabancı yatırımcı yüklü alıyor… - EkonomiYabancı yatırımcı seçim öncesi yüklü alıyor…Elektrik ve doğalgaz faturasına zam gelecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı - EkonomiElektrik ve doğalgaz fiyatında değişiklik yokSam Bankman Fried, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Ekonomi25 yıl hapis cezasına çarptırıldıDolar durdu, altın coştu! Dikkat çeken ‘rezerv’ detayı…| 28 Mart piyasa kapanış - EkonomiDolar durdu, altın coştu!Emekli promosyonlarına özel bankalar da dahil oldu - EkonomiEmeklilere 8-12 bin TL promosyon ödenecekABD ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü - EkonomiABD ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdüKıl payı kaçıran EYT'liler için müjde gibi haber! Hâlâ emekli olma şansınız olabilir - EkonomiHâlâ emekli olma şansınız olabilirBu detayı kimse bilmiyor! Öğrenmeyen emekli kalmasın... Ödemeler bugün başlıyor, çift promosyon hakkınız olabilir - EkonomiÖdemeler bugün başlıyor, çift hakkınız olabilirSavaş sonrası yabancı akınına uğramıştı! Antalya'da konut fiyatlarında sürpriz düşüş - EkonomiAntalya'da konut fiyatlarında sürpriz düşüşMevduat faizlerinde rekor! 1 milyon TL’si olana 3 asgari ücret! - Ekonomi1 milyon TL’si olana 3 asgari ücret!
Sonraki Haber Yükleniyor...