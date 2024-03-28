Emekli maaşları yeniden masaya yatırılacak! Bakan Işıkhan milyonlar için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milyonlarca emekliye yeniden zam sinyali vermesinin ardından Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'dan yeni açıklama geldi. Bakan Işıkhan, "Temmuz ayında emekli aylıklarını tekrar masaya yatıracağız" dedi.

Enflasyondaki artışa karşı emekli maaşlarının düşük kalması yerel seçimlerin ana gündem maddesi oldu. Yıl başında en düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye çıkmış, Ramazan ve Kurban Bayramları için verilen ikramiye tutarı ise 3 bin TL olarak belirlenmişti. Emeklilere kamu ve bankalar aracılığıyla verilecek promosyon tutar 8 ila 12 bin TL olarak açıklandı. Emeklilerin yaşam şartlarının iyileşmesi için hükümetten yeni adım geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün sinyali vermesinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan kritik açıklama geldi. Bakan Işıkhan, "Emekli aylıklarını tekrar masaya yatıracağız" dedi.

EMEKLİ AYLIKLARI TEKRAR GÖRÜŞÜLECEK

Bakan Vedat Işıkhan, bugün Çorum Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın'a destek olmak için seçim çalışmalarına katıldı. Çorum'da iş dünyasının temsilcileri ile bir araya gelen Işıkhan, emekli maaşlarıyla ilgili konuştu.

Emekli maaşlarının zammı memur emeklilerinde toplu sözleşmeye göre; SSK ve Bağkur için de enflasyona göre şekillendiğini hatırlatan Işıkhan, "Nasıl emeklilerimizin refahını artıracak en iyi ve en yeni uygulamaları bugüne kadar hayata geçirdiysek, bundan sonra da aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız bugün ifade etti. Temmuz ayında emekli aylıklarını tekrar masaya yatıracağız" dedi.

EMEKLİYE PROMOSYONLARI HAYIRLI OLSUN

Hiçbir zaman tutmayacakları sözü vermediklerini dile getiren Bakan Işıkhan, emeklilere yönelik olarak başlatılan banka promosyonları ile ilgili de açıklamada bulundu. Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerimize yönelik olarak başlattığımız promosyon ödemesi uygulamasının kamu bankalarında 2 katına çıkarılarak 8 ile 12 bin lira arasında olacağını duyurmuştu. Bunun dışında ölüm aylığı hak sahiplerine de 5 bin lira promosyon duyurusunu yapmıştık.

Bu hafta pazartesi gününden itibaren de promosyonlar için başvurular alınmıştı. Bugün itibariyle kamu bankalarımız emeklilerimize promosyon ödemelerini yapmaya başladılar. Tüm emeklilerimize hayırlı uğurlu olsun. Bununla birlikte, Kamu bankaları haricinde diğer bankalarla da protokol imzalama sürecini tamamladık. Özel bankalar da, kamu bankaları tutarları asgari olmak üzere promosyon miktarlarını güncelleyecekler. Biz, sağlam politikalarla emeklilerimize mümkün olan en iyi hizmeti vermeye gayret ediyoruz. "