Temmuz ayında emekli maaşlarına zam mı geliyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşları için temmuzda ek zam sinyali verdi. 'Maaşları yeniden masaya yatıracağız' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklileri sevindirecek haber gelecek mi? Emekli maaşları temmuzda artacak mı? Temmuz 2024'te emekliye zam var mı? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerel seçimlere 3 gün kala emekli maaşları için temmuzda ek zam sinyali verdi. Bursa'da düzenlenen miting programında konuşan Erdoğan'dan emeklilere müjde gelecek mi? SSK emekli maaşı Temmuz'da ne kadar olacak, zam var mı? Detaylar haberimizde...

EMEKLİLERE TEMMUZDA ZAM SİNYALİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'da düzenlenen miting programında ekonomi alanında önemli sinyaller verdi. Enflasyonun düşeceği söylemini yineledi. Emekliler için de "Temmuzda emekli maaşlarını yeniden masaya yatıracağız." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonu Avrupa ve ABD'nin de kontrol altına almaya çalıştığına dikkat çekerek küçük esnafların prim gün sayısı için de çalıştıklarını belirtti.

ESNAFLARIN PRİM GÜN SAYISI

Erdoğan'ın açıklaması şöyle; "Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini artırdık. Ayrıca 5 bin lira ödemede bulunduk. Temmuzda yılın ilk 6 ayındaki enflasyona göre emekli maaşlarını masaya yatıracağız. Memurlara ek gösterge uygulamasını genişleterek düzenlemenin hazırlıkları tamamlandı. Küçük esnafların prim gün sayısı için de çalışıyoruz."