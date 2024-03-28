Emekli promosyonlarına özel bankalar da dahil oldu

Emeklilere ödenecek promosyona kamu bankalarının ardından özel bankalar da dahil oldu. SGK ile bankalar arasında yapılan protokole göre emeklilere en az 8-12 bin TL ödeme yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamu bankalarından maaşlarını alan emeklilere 8-12 bin TL promosyon ödemesi yapılacağının duyurulmasının ardından maaşlarını özel bankalardan alan emekliler için de sevindirici haber geldi.

EN AZ 8-12 BİN TL ÖDEME YAPILACAK

SGK, 8 bin ila 12 bin lira arasındaki emekli promosyonu ödemeleri için aralarında özel bankaların da yer aldığı 19 banka ile protokol imzalandığını duyurdu. Böylelikle promosyon tutarlar iki katına çıkmış oldu. SGK'nın duyurusuna göre 8 ila 12 bin TL'lik tutar asgari seviyede olacak. İsteyen bankalar daha fazla promosyon verebilecek.

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLAR PROMOSYON ALACAK MI?

SGK'nın özel bankalarla imzaladığı protokole göre ölen eşi ve babası üzerinden aylık alan dul ve yetimlere de promosyon ödemesi yapılacak. Bu tutar 5 bin TL olacak.

BAŞVURU YAPILMASI GEREKİYOR

Maaşını protokole imza atan 19 özel bankadan birinden alan emeklilerin 8 ila 12 bin TL arasında promosyon ödemesi alabilmesi için başvuru yapması gerekiyor.