Lay’s cipsleri toplatılıyor! Gıda dışı mineral yağ tespit edildi: O etiketlere dikkat

Lay’s markalı Bugles ve Wokkels cipslerinde gıda sınıfı olmayan mineral yağ kalıntısı tespit edilince acil geri çağırma kararı alındı. PepsiCo Hollanda, bu ürünlerin uzun süreli tüketiminin sağlık riski taşıdığını belirterek, belirli son kullanma tarihine sahip paketlerin kesinlikle tüketilmemesi ve iade edilmesi konusunda uyardı. Tüketicilere etiketleri kontrol etmeleri çağrısı yapıldı.

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PepsiCo Hollanda, paketleme sürecinde gıda sınıfı olmayan mineral yağ kontaminasyonu tespit edilmesinin ardından Lay's markalı Bugles ve Wokkels cipslerinin çeşitli çeşitlerini geri çağırma kararı aldı. Şirket, bu ürünlerin uzun süreli tüketiminin sağlık riski oluşturabileceği konusunda uyarıda bulundu.

GERİ ÇAĞIRILAN ÜRÜNLER

Geri çağırma kararı, farklı paket boyutlarında satılan Wokkels kırmızı biber ve naturel aromalarının yanı sıra Bugles naturel ve nacho peynir çeşitlerini kapsıyor. Etkilenen ürünlerin son kullanma tarihleri 16 Ağustos ile 4 Ekim 2025 arasında değişiyor. Bu ürünlerin Jumbo ve Boon's Markt gibi süpermarketlerde satıldığı bildirildi. Tüketicilere bu ürünleri yememeleri ve para iadesi için iade etmeleri tavsiye ediliyor.

ÜRETİM SÜRECİNDE TESPİT EDİLEN SORUN

PepsiCo'nun açıklamasına göre mineral yağ kontaminasyonu muhtemelen üretim sırasında ortaya çıktı. Hollanda Gıda ve Tüketici Ürünleri Güvenliği Kurumu (NVWA), bu tür yağların makinelerde kullanılan yağlayıcılar yoluyla gıda ürünlerine bulaşabileceğini ancak bu cipsler için durumun kesin olarak doğrulanmadığını belirtti.

SÜPERMARKETLERDEN DUYURULAR

Jumbo, Vomar, Boon's Markt, SPAR, Coop ve MCD Supermarkt gibi birçok süpermarket zinciri geri çağırma işlemini kamuoyuna duyurdu. Tüketicilerin satın aldıkları ürünleri geri getirerek ücret iadesi alabilecekleri ifade edildi.

PEPSİCO'DAN SAĞLIK RİSKİ AÇIKLAMASI

PepsiCo, "düşük gıda güvenliği riskine" dikkat çekerek, cipsleri tüketmiş olanlar için acil bir sağlık sorunu olmadığını belirtti. Ancak şirket, kontamine ürünlerin uzun süreli ve düzenli tüketiminin zararlı olabileceğini vurguladı.

BELÇİKA VE HOLLANDA'DA 20'DEN FAZLA ÜRÜN GERİ ÇAĞRILDI

PepsiCo BeLux, Lay’s markasına ait Wokkels ve Bugles serisinden 20’den fazla ürün için geri çağırma kararı aldı. Hollanda’daki üretim tesislerinde tespit edilen gıdaya uygun olmayan mineral yağların (MOSH ve MOAH) Avrupa Birliği mevzuatında kullanımı yasak. Bu maddelerin uzun vadeli tüketimde sağlık açısından ciddi riskler oluşturabileceği bildirildi.

ETKİLENEN ÜRÜNLERİN AYRINTILI LİSTESİ

Lay’s Party Mix, Bugles Nacho Cheese, Bugles Naturel, Wokkels Paprika gibi farklı gramaj ve ambalajlarda satılan ürünler farklı son kullanma tarihleriyle geri çağırma kapsamına alındı. Hollanda’da daha kapsamlı bir geri çağırma yapılırken Belçika’da yalnızca belirli partilerin ihtiyaten geri çağırıldığı belirtildi.

TÜKETİCİLERE UYARI

PepsiCo, bu ürünleri satın alan tüketicileri "ürünleri kesinlikle tüketmeyin" diyerek uyardı. Satın alınan noktalara iade edilen ürünlerin bedelinin koşulsuz olarak geri ödeneceği belirtildi.