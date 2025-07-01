1 ürün daha listede! Bakanlık markasına kadar ifşa etti, piyasadan toplatılıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi 1 Temmuz 2025 11:29 - Güncelleme: 1 Temmuz 2025 11:36 - Güncelleme:

Ticaret Bakanlığı, güvensiz olarak nitelediği 1 çocuk ürününü daha ifşa etti. Markasına kadar açıklanan ürünün satışı yasaklandı ve piyasadan toplatılmasına karar verildi. İşte detaylar...

Ticaret Bakanlığı, vatandaşın sağlığını tehlikeye düşüren ürünlere karşı denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Yapılan denetimler sonucunda "güvensiz" olarak nitelenen ürünler markasına kadar kamuoyu ile paylaşılıyor. İlgili Haber Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli maaşına zam müjdesi! Tarih belli oldu BAKANLIK YASAKLADI Bakanlığın son duyurusu 30 Haziran tarihinde geldi. 1 çocuk ürününü ifşa eden bakanlık, ürünün satışını yasakladı ve piyasadan toplatılmasına karar verdi. FOSFORLU ÇOCUK KALEMİ PİYASADAN TOPLATILIYOR "Unicus" marka "6'lı lolipop fosforlu kalem" çocuk ürünlerine yönelik kurallara aykırı bulundu. Ayrıca üründen alınan numenin orijinal halinden küçük parçalar içerdiği belirtildi. Söz konusu ürünün piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Mesut Şahin