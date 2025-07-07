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Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nda patlama! 18 kilometre yükseğe kül püskürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Endonezya, Yanardağ, Patlama, Volkan, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Endonezya'da bulunan Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nda 18 Haziran'dan sonra yeniden patlama meydana geldi. Patlamanın ardından 18 kilometre yükseğe kül püskürdü.

Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi açıklamasına göre eyaletin Doğu Flores bölgesindeki yanardağda ilki 18 Haziran'da yaşanan patlamalar devam ediyor.

18 KİLOMETRE YÜKSEĞE KÜL PÜSKÜRDÜ

Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nda yerel saatle 01.05'te meydana gelen son patlama sonrası 18 kilometre yükseğe kül püskürdü. Patlama sırasında oluşan kavurucu sıcaklıktaki gaz bulutları yanardağ yamaçlarından aşağıya doğru yöneldi. Küller büyük ölçüde yanardağ etrafındaki köylere yayıldı. Volkanik olayda can kaybı bildirilmedi.

Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nda patlama! 18 kilometre yükseğe kül püskürdü - 1. Resim

ALARM DURUMU EN ÜST SEVİYEDE

Yanardağın 18 Haziran'daki patlaması sonrası alarm durumu en üst seviyeye çıkarılmış ve yasak bölge kapsama alanı 7 kilometreye genişletilmişti.

1584 metre yüksekliğindeki "Lewotobi Laki-Laki", bölgede "Lewotobi Perempuan Dağı" ile "ikiz yanardağ" olarak biliniyor. "Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor. Lewotobi Laki-Laki Dağı'nın Kasım 2024'te patlaması sonucu 9 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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