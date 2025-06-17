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Endonezya'da korkutan patlama: Lewotobi Dağı 11 kilometre yüksekliğe kül püskürttü

Kaynak: Dış Haberler
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Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde yer alan Lewotobi Laki-laki Dağı şiddetli şekilde patladı.

Endonezya'nın volkanoloji ajansı, Lewotobi Dağı'nın patlamasıyla birlikte 11 kilometre yüksekliğe ulaşan yoğun gri renkte bir kül sütununun gökyüzüne yükseldiğini açıkladı.

Turistik Flores Adası’ndaki 1.584 metre yüksekliğindeki ikiz tepeli yanardağ için alarm seviyesi en tehlikeli seviyeye yükseltildi.

TEHLİKE BÜYÜK: 7 KM'DEN FAZLA YAKLAŞMAK YASAKLANDI

Endonezya Jeoloji Dairesi Başkanı Muhammed Wafid, bölge sakinleri ve turistleri yanardağ kraterinden en az 7 kilometre uzak durmaları konusunda uyardı. Ayrıca, şiddetli yağış halinde lahar (volkanik çamur ve moloz akıntısı) riski nedeniyle özellikle nehir kenarındaki yerleşim yerlerinin dikkatli olması istendi.

Wafid, volkanik küllerden korunmak amacıyla halka yüz maskesi kullanmaları çağrısında bulundu.

UÇUŞ İPTALİ YOK AMA TEDİRGİNLİK YÜKSEK

Geçtiğimiz Kasım ayında aynı dağın patlaması sonucu dokuz kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi tahliye edilmiş ve Bali’ye yapılan çok sayıda uluslararası uçuş iptal edilmişti. Bugünkü patlamanın ardından ise uçuş iptali bildirilmedi, ancak bölge genelinde tedirginlik hakim.

ATEŞ ÇEMBERİ'NDE ALARM

"Laki-laki" (erkek) adını taşıyan bu yanardağ, Endonezya dilinde "kadın" anlamına gelen ve 1.703 metre yüksekliğindeki daha sakin kardeşi "Perempuan" yanardağıyla birlikte ikiz olarak bilinmekte. Endonezya, Pasifik Ateş Çemberi üzerindeki konumu nedeniyle sık sık volkanik ve sismik faaliyetlere sahne oluyor.

Kaynak: Dış Haberler

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