Libya’nın altını Türk şirketlerine açılıyor! 4 milyar dolarlık anlaşma hazır

Türkiye, Afrika’ya ekonomik bir köprü kuruyor! Libya ile imzalanan stratejik işbirliği anlaşmasıyla, Türk şirketleri enerji, madencilik ve altyapı alanlarında yepyeni fırsatların kapısını aralayacak.

Türkiye ile Libya arasında enerji, madencilik ve altyapı sektörlerini kapsayan kapsamlı bir Mutabakat Zaptı (MoU) imzalandı.

İstanbul’da düzenlenen imza törenine, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye-Libya İş Konseyi, Libya Ulusal Madencilik Şirketi, Libya Fuarlar ve Konferanslar Genel Kurumu ile Emaar Libya Holding katıldı.

DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil ve Emaar Libya Holding CEO’su Fouad Al-Awwam tarafından imzalandı.

"DOĞU LİBYA İLE İŞBİRLİĞİ AVANTAJ SAĞLAYACAK"

DEİK Başkanı Karanfil, Türkiye’nin Libya ile köklü ilişkilere sahip olduğunu vurgulayarak, “Libya’nın doğusuyla işbirliği, yatırım ve ticaret açısından bize büyük avantaj sağlayacak. Emaar Holding bu bölgelerde birçok projeye imza attı” ifadelerini kullandı.

Karanfil, Türk iş insanlarının Libya'nın tamamıyla çalıştığını, ancak doğu bölgesindeki yatırımların özellikle önem kazandığını belirtti.

HEDEF: 4 MİLYAR DOLARLIK TİCARETİN ÖTESİNE GEÇMEK

Karanfil, Türkiye’nin Libya’ya ihracatının 2014 sonrası yaşanan istikrarsızlık nedeniyle 2,5 milyar dolarda kaldığını, ancak toplam ticaret hacminin günümüzde 4 milyar dolara yaklaştığını söyledi. Yeni anlaşmalarla bu rakamın daha da yükselmesinin hedeflendiğini açıkladı.

Libya’nın güney bölgelerinde keşfedilen maden rezervlerine dikkat çeken Karanfil, “Güneydeki madenlerin haritalarını talep ettik. Öncelikli yatırım alanlarını bize bildirmelerini istedik. Türk madenciliğini bu bölgeye taşımayı planlıyoruz” dedi.

Ayrıca, Türk şirketlerinin Libyalı firmalarla B2B toplantılarla bir araya getirilerek işbirliklerinin hızlandırılmasının amaçlandığını söyledi.

"DÜNYAYA AÇILAN BİR KAPI"

Libya Madencilik Grubu'na kayıtlı yalnızca altı Türk şirketinin bulunduğunu kaydeden Karanfil, bu sayının artırılmasının hedeflendiğini ifade etti. “Libya hem Afrika’ya açılan hem de Afrika’dan dünyaya açılan bir kapı” dedi.

AL-AWWAM: TÜRKİYE GÜÇLÜ BİR EKONOMİK ORTAK

Emaar Libya Holding CEO’su Fouad Al-Awwam ise Türkiye’nin enerji ve ekonomi açısından güçlü bir ülke olduğunu vurguladı. “Türkiye ile bu sektörlerde kapsamlı işbirlikleri yürütmeye kararlıyız. Türk pazarını Libya’ya taşımak, ürünlerin dağıtımını kolaylaştırmak ve sürdürülebilir bir pazar oluşturmak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.