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Litvanya’da hükümet yolsuzluk iddialarıyla istifa etti

Kaynak: Dış Haberler
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Litvanya’da hükümet yolsuzluk iddialarıyla istifa etti
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Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Litvanya’da Başbakan Gintautas Paluckas, hakkındaki yolsuzluk soruşturmaları nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı. Paluckas’ın istifasıyla birlikte 19. Litvanya Hükümeti de anayasa gereği görevini bıraktı. Devlet televizyonu LRT’nin haberine göre, Başbakan Paluckas, Pazartesi sabahı düzenlenen acil kabine toplantısında hem başbakanlıktan hem de Sosyal Demokrat Parti liderliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Litvanya siyasetinde yer yerinden oynadı! “Fare zehiri skandalı” olarak anılan yolsuzluk soruşturması, sadece Başbakan Gintautas Paluckas’ı değil, tüm hükümeti koltuğundan etti. Baldızına ait şirket üzerinden Avrupa Birliği fonlarının usulsüz kullanıldığı iddiaları sonrası gelen istifa, ülkede büyük bir siyasi depreme yol açtı. Paluckas hem başbakanlık görevinden hem de partisi Sosyal Demokratların liderliğinden çekildiğini açıkladı. 

Devlet televizyonu LRT’nin haberine göre, Başbakan Paluckas, Pazartesi sabahı düzenlenen acil kabine toplantısında hem başbakanlıktan hem de Sosyal Demokrat Parti liderliğinden istifa ettiğini duyurdu. Paluckas, "Yeni başbakan göreve gelene kadar kabine üyeleri vekaleten görevlerini sürdürecek" dedi.

'FARE ZEHİRİ' SKANDALI HÜKÜMETİ DÜŞÜRDÜ

Skandal, Paluckas’ın baldızına ait Dankora isimli şirketin, AB fonlarından aldığı 170 bin avroluk destekle ilişkili usulsüzlük iddialarına dayanıyor. Söz konusu fonun önemli bir kısmının, Paluckas’ın yüzde 49 hissesine sahip olduğu Garnis şirketinden yapılan alımlarda kullanıldığı açıklandı.

Paluckas’ın 2012’deki bir ihaleye dair aldığı 16.500 avroluk para cezasını da ödememesi üzerine ek soruşturmalar başlatıldı. Litvanya medyası bu olayı “fare zehiri skandalı” olarak adlandırmıştı.

GEÇİCİ BAŞBAKAN ATANDI, YENİ HÜKÜMET SÜRECİ BAŞLADI

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nausėda, hükümetin istifasını kabul ettiğini açıkladı. Nausėda, Maliye Bakanı’nı geçici başbakan olarak atarken, yeni hükümeti kurmak üzere en fazla sandalyeye sahip olan Sosyal Demokrat Parti’den başbakan adayı beklediğini söyledi.

Ekim 2024 seçimlerinden zaferle çıkan Sosyal Demokrat Parti’nin Çarşamba günü yeni başbakan adayını sunması bekleniyor. Adayın onaylanması halinde, parlamentoya sunulması ve kabinenin en geç 15 gün içinde kurulması öngörülüyor.

Kaynak: Dış Haberler

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