Ukrayna savunmasında yolsuzluk skandalı! Milletvekili dahil çok sayıda yetkili gözaltında

Ukrayna’nın yolsuzlukla mücadele kurumları, askeri drone ve elektronik harp teçhizatı alımlarında şişirilmiş fiyatlarla gerçekleştirilen büyük ölçekli bir yolsuzluk planını ortaya çıkardı. Soruşturma kapsamında aralarında bir milletvekilinin de bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkili gözaltına alındı.

"SÖZLEŞMELERDE %30'A VARAN YASA DIŞI KOMİSYONLAR"

Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı (SAPO), savunma alımlarında görevli bazı kamu yetkililerinin tedarikçi şirketlerle bilerek şişirilmiş fiyatlarla sözleşme yaptığını, bu sözleşmeler üzerinden yüzde 30’a kadar komisyon aldıklarını bildirdi.

Gözaltına alınanlar arasında Ukrayna Parlamentosu milletvekili Oleksiy Kuznetsov, İki bölgesel yetkili ve Ulusal Muhafızlar’a bağlı bir birimin komutanı yer aldı.

ZELENSKİY: SIFIR TOLERANS

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, gelişmelerin ardından Telegram üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yolsuzluğa karşı sıfır tolerans. Kurumların bağımsız çalışabilmesi adil cezaların önünü açar."

Zelenskiy, şüpheli isimlerin "rüşvet aldıkları için ifşa olduklarını" belirtti ve yargı sürecinin şeffaflıkla yürütülmesi çağrısı yaptı.

Parlamentodaki iktidar partisi “Halkın Hizmetkârı”nın lideri Davyd Arakhamia da, gözaltına alınan milletvekili Kuznetsov’un parti üyeliğinin soruşturma süresince askıya alındığını duyurdu.

AB BASKISI SONRASI BAĞIMSIZLIK İADE EDİLMİŞTİ

Yolsuzluk soruşturması, Ukrayna Parlamentosu’nun NABU ve SAPO’nun bağımsızlığını yeniden tesis eden yasayı kabul etmesinden sadece birkaç gün sonra geldi.

Zelenskiy son açıklamasında, tüm Ulusal Muhafız lojistik birimlerinin başına sadece muharip subayların getirileceğini söyledi. Soruşturma kapsamında FPV drone alımları da mercek altına alındı.

Ukrayna yönetimi, Avrupa Komisyonu’nun AB üyeliği süreciyle ilgili uyarıları ve iç kamuoyunun baskısı karşısında şeffaflık ve hesap verebilirliği artırma sözü vermişti.