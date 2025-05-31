Lozan’ı hiçe saydılar! Haritayla hayale kapılan Yunanistan’dan İstanbul provokasyonu

Yunanistan, diplomatik teamülleri bir kenara bırakıp provokasyonun dozunu haritayla artırdı. İstanbul’un fethinin 572. yıl dönümünde, Yunan Genelkurmay Başkanı Dimitrios Hupis’in, Fener Rum Patriği Bartholomeos’a İstanbul ve Trakya’yı Yunan toprakları gibi gösteren Helen haritası hediye ettiği ortaya çıktı.

Yunanistan, 29 Mayıs İstanbul’un fethinin yıl dönümünde skandal bir provokasyona imza attı. Yunan Genelkurmay Başkanı Dimitrios Hupis, Fener Rum Patriği Bartholomeos’a İstanbul ve Trakya’nın Yunan toprakları gibi gösterildiği bir Helen haritası hediye etti.

Harita, Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından açıkça paylaşıldı.

İlgili Haber 29 Mayıs’ta ne oldu? İstanbul’un Fethi’nin tarihçesi

LOZAN' I HİÇE SAYDILAR

Ziyaretin ve hediyenin zamanlaması dikkat çekti. Yunan General, 28 Mayıs’ta İstanbul’da düzenlenen 18. Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı için Türkiye’deydi. Toplantı öncesinde Balat’taki Fener Rum Kilisesi’ni ziyaret eden Hupis’in, Bartholomeos’a Lozan’ı hiçe sayan haritayı sunması Türkiye kamuoyunda ve diplomatik çevrelerde tepkiyle karşılandı.

FETİH'İN YIL DÖNÜMÜNDE MEYDAN OKUMA

Atina Helenizmin yayılmacı emellerinin simgesini kamuoyunda paylaşmaya devam ediyor.

Yunanistan’ın Lozan Antlaşması'nı hiçe sayan çıkışı, İstanbul’un fethinin 572. yıl dönümünden bir gün önce geldi.

Özellikle haritanın Abraham Ortelius’un 1585 tarihli Thraciae Veteris Typus çizimi olduğu belirtilirken, Yunan basını bu hamleyi övgüyle servis etti.

YUNAN ORDUSUNDAN 'EKÜMENİK PATRİKHANE' VURGUSU

Skandalın bir diğer boyutu ise Yunan Genelkurmay Başkanlığı’nın resmi açıklamasında, Fener Rum Patriği için "Ekümenik Patrik Hazretleri" ifadesine yer verilmesi oldu.

FENER RUM KİLİSESİ SESSİZ KALDI

Ziyaretle ilgili Fener Rum Kilisesi sessizliğini korurken, Yunan Genelkurmayı ziyaretin fotoğraflarını resmi platformlardan paylaştı. Görüşmede “karşılıklı ilgi alanları” konuşulduğu belirtilse de, verilen haritanın anlamı Türkiye tarafından net şekilde okundu.

MYSTRAS'TA BİZANS ANMASI

Hediyenin ardından, 29 Mayıs’ta Yunanistan’ın Mystras kasabasında düzenlenen Palaiologeia 2025 anma töreni de dikkat çekti. Bizans İmparatoru XI. Konstantinos ve 1453’te İstanbul’un fethinde hayatını kaybedenler için düzenlenen törene, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, General Hupis ve Fener Rum Patriği Bartholomeos’un katıldığı iddia edildi.

DEDEAĞAÇ TATBİKATI SONRASI İKİNCİ PROVOKASYON

Skandal ziyaret, Türkiye’nin hedef alındığı NATO tatbikatının hemen ardından gerçekleşti. 26 Mayıs’ta Dedeağaç’ta başlayan askeri manevralarla Ankara’yı hedef alan Atina, bu kez diplomatik çizgiyi aşarak Türkiye topraklarını harita üzerinden tartışmaya açtı.