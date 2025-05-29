29 Mayıs’ta ne oldu? İstanbul’un Fethi’nin tarihçesi

29 Mayıs’ta ne olduğu milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. İstanbul'un Fethi'nin 572.yıl dönümü tüm yurtta büyük bir coşkuyla anılıyor. Fatih Sultan Mehmet’in 21 yaşında komuta ettiği bu fetih, sadece bir şehrin alınması değil, çağ kapatıp yeni bir çağ açan gün olarak kabul ediliyor. Peki, 29 Mayıs bugün ne günü, tarihteki yeri ve önemi ne?

29 Mayıs, yalnızca bir şehrin ele geçirildiği tarih değil; aynı zamanda bir çağın kapandığı ve yenisinin başladığı dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Fatih Sultan Mehmet’in liderliğinde 1453’te gerçekleşen bu büyük fetih, hem Osmanlı tarihini hem de dünya tarihini kökten değiştirdi. Peki 29 Mayıs’ta ne oldu?

29 MAYIS'TA NE OLDU?

29 Mayıs 1453’te sona eren 53 gün süren kuşatma, Osmanlı Devleti için büyük bir zaferle sonuçlandı.Fatih Sultan Mehmet’in 21 yaşında, Edirne’den başlattığı askeri harekatla, Bizans İmparatorluğu’nun başkenti İstanbul’u ele geçirdi. Bu fetihle İstanbul Osmanlı topraklarına katılırken Avrupa’daki dengelerin değişmesine, yeni ticaret yollarının keşfine ve pek çok bilimsel gelişmenin hızlanmasına zemin hazırladı.

İSTANBUL'UN FETHİ'NİN TARİHTEKİ YERİ NE?

Fetih, tarihin seyrini değiştiren en kritik olaylardan biri olarak kabul ediliyor. 6 Nisan 1453’te başlayan ve 53 gün süren kuşatma, 29 Mayıs sabahı sona erdi. II. Mehmet, sadece askeri zekası değil, stratejik hamleleriyle de genç yaşta büyük bir lider olarak öne çıktı. Fetih ile birlikte 1000 yıllık Bizans İmparatorluğu tarihe karıştı.

Pek çok tarihçi bu olayı Orta Çağ’ın kapanışı, Yeni Çağ’ın başlangıcı olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla fethin etkisi sadece Osmanlı coğrafyasıyla sınırlı kalmayıp, tüm dünya tarihine yön veren olaylar zincirinin en başında yer alıyor.

FATİH SULTAN MEHMET'E ÇAĞ AÇAN HÜKÜMDAR DENİLDİ

İstanbul’un Fethi sonrası II. Mehmet’e “Fatih Sultan Mehmet” unvanı verildi. Ayrıca II.Mehmet, “Fethin Babası” anlamına gelen Ebü’l-Feth, “Çağ Açan Hükümdar” ve “Kayser-i Rum” (Roma İmparatoru) gibi sıfatlarla da anıldı. Hazreti Muhammed’in hadisine göre İstanbul’un fethiyle ilgili müjdeye nail olduğu düşünülen Fatih Sultan Mehmet, günümüzde hem Türkiye’de hem de İslam dünyasında saygı ve hayranlıkla anılıyor.