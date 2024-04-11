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Lufthansa, güvenlik nedeniyle Tahran uçuşlarını durdurdu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Lufthansa, güvenlik nedeniyle Tahran uçuşlarını durdurdu

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Almanya'nın ulusal havayolu şirketi Lufthansa, İran'ın İsrail'e yönelik beklenen misilleme saldırısı nedeniyle Tahran'a ve Tahran'dan yapılması planlanan uçuşları durdurdu.

Alman havayolu şirketi Lufthansa, Orta Doğu'da mevcut durum nedeniyle İran'ın başkenti Tahran'a ve Tahran'dan yapılacak uçuşları durdurdu. Lufthansa sözcüsü, "Orta Doğu'daki durumu sürekli izliyoruz ve yetkililerle yakın temas halindeyiz. Misafirlerimizin ve mürettebat üyelerimizin güvenliği Lufthansa'nın birinci önceliğidir" dedi. Sözcü, durumun yeniden değerlendirileceğini belirtti.

Lufthansa, çoğunlukla Türk ve Orta Doğulu havayolu şirketlerinin hizmet verdiği Tahran'a uluslararası uçuş gerçekleştiren tek Batılı havayolu şirketi olarak biliniyor.

NE OLMUŞTU?

Öte yandan İsrail ordusu, 1 Nisan Pazartesi günü Suriye'nin başkenti Şam'daki İran Konsolosluğuna hava saldırısı gerçekleştirmiş, saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general olmak üzere 7 asker hayatını kaybetmişti. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ertesi gün yaptığı açıklamada, İsrail'in İran Konsolosluğunu hedef alan hava saldırısının "cevapsız" kalmayacağını ifade etmişti. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ise, "İsrail rejimi cezalandırılacak ve gerekli cevabı alacak" demişti.

İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney'in askeri danışmanı Yahya Rahim Safavi de, "Konsolosluğumuza gerçekleştirilen saldırı ve Suriye’de varlığı yasal olan askeri danışmanların öldürülmesi uluslararası hukukun ihlalidir. İsrail’in elçiliklerinin hiçbiri artık güvende değil" ifadelerini kullanmıştı.

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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