Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak istifa etti
Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, hüküm giymiş bir pedofili suçlusunu affettiğinin ortaya çıkması üzerine istifa etti. Novak, istifa ettiğini ulusal devlet televizyonunda canlı yayında yaptığı konuşmayla duyurdu.
Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, pedofili suçundan hüküm giymiş bir kişiye başkanlık affı verdiğinin ortaya çıkmasının ardından ulusal televizyonda istifa ettiğini duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
Düzenleyen: Baki Sancak - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi