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    • Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak istifa etti

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak istifa etti
    Haber, Etiket, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, hüküm giymiş bir pedofili suçlusunu affettiğinin ortaya çıkması üzerine istifa etti. Novak, istifa ettiğini ulusal devlet televizyonunda canlı yayında yaptığı konuşmayla duyurdu.

    Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, pedofili suçundan hüküm giymiş bir kişiye başkanlık affı verdiğinin ortaya çıkmasının ardından ulusal televizyonda istifa ettiğini duyurdu.

    Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak istifa etti

    Ayrıntılar geliyor...

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    HaberEtiket
    Haberler > Dünya > Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak istifa etti
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