Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak istifa etti

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi 10 Şubat 2024 19:50 - Güncelleme: 10 Şubat 2024 20:07 - Güncelleme:

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Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi

Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, hüküm giymiş bir pedofili suçlusunu affettiğinin ortaya çıkması üzerine istifa etti. Novak, istifa ettiğini ulusal devlet televizyonunda canlı yayında yaptığı konuşmayla duyurdu.