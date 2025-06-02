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Mali'de askeri havaalanında ortalık karıştı! En az 30 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Mali&#039;de askeri havaalanında ortalık karıştı! En az 30 kişi hayatını kaybetti
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Afrika ülkesi Mali'de gerginlik zirve yaptı. Timbuktu kentinde terör örgütü El Kaide bağlantılı Cemaat Nusrat ul-İslam ve el-Müslimin (JNIM) adlı grup, askeri havaalanına saldırı düzenledi. Saldırıda 30’dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıklandı.

Afrika ülkesi Mali'de ortalık adeta kan gölüne döndü

Mali'de askeri havaalanında ortalık karıştı! En az 30 kişi hayatını kaybetti - 1. Resim

Mali’nin Timbuktu kentinde terör örgütü El Kaide bağlantılı Cemaat Nusrat ul-İslam ve el-Müslimin (JNIM) adlı grup, askeri havaalanına saldırı düzenledi. 

Mali'de askeri havaalanında ortalık karıştı! En az 30 kişi hayatını kaybetti - 2. Resim

ASKERİ HAVA ÜSSÜNDE ÇOK SAYIDA ÖLÜ VAR

Malili kaynaklar, Burkina Faso sınırına yakın Boulkessi'de bulunan havaalanına düzenlenen saldırıda 30’dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Havaalanında Rus paralı askerlerin de bulunduğu aktarıldı.

Mali ordusu, saldırının püskürtüldüğünü ve 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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