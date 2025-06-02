ABD’den kritik Türkiye vurgusu! "Suriye’nin kilidi Ankara’nın elinde"

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Türkiye'deki görevine başlamasının ardından ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı.

8 Aralık’ta gerçekleşen operasyonla Beşar Esad’ın devrilmesinden bu yana Suriye’de siyasi geçiş, terörle mücadele ve yeniden inşa süreci başlarken; ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, NTV’ye verdiği röportajda Türkiye’nin bu süreçteki belirleyici rolünü vurguladı.

Barrack, “Türkiye’nin hem Rusya hem Ukrayna ile geleneksel işbirliği var. Bu da barışçıl diyalog kurmak için eşsiz bir zemin sağlıyor” ifadesini kullandı. Görüşmelerin verimli geçmesi durumunda “liderler düzeyinde bir zirvenin mümkün olabileceğini” söyledi.

“Kararların etkili ve güvenlik garantili olması gerekiyor” diyen Barrack, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki yakın işbirliğinin sürece olumlu yansıyacağına işaret etti:

"Biliyorsunuz benim hikayem aslında Amerikan göçmenlerinin hikayesi. Ama manşeti de basit; hayatımda ulaştığım tüm başarılar aslında iki şeyin sonucu. Amerikan özgürlüğü, yani sıfırdan bir şeyler başarma becerisi ve bu da muhteşem Osmanlı DNA'sıyla birleşince elinizde bir tür kültürel altıncı his elde ediyorsunuz. Bu da tabi ki buraya atfetedilebilir. Çok mütevazı bir aileden geliyorum. Bir kargo gemisinin dibinden geldiğimiz bölgeye geri dönmek, Türkiye'de yanyana diplomatik bir konuma gelmek hayatımın en büyük fırsatı. Bu işi kabul ettiğimde insanlar sadece saç ekimi için olduğunu düşündüler. Başkan Trump, geçmiş başkanlardan o kadar farklı bir görüşü var ki; tabi ki Türkiye dahil, herkes Türkiye'den büyük bir NATO müttefiki diye bahsediyor. Ama bundan öte, Rusya - Ukrayna savaşında gördüğümüz gibi, son derece bölgesel bir öneme sahip. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Trump çok iyi bir ilişki içinde."

"YPG, YENİ SURİYE ORDUSUNA ENTEGRE OLMALI"

Suriye’deki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulunan Barrack, “SDG, bizim için bir müttefik. Bu desteği, onların gelecekteki yeni Suriye ordusuna entegre edilmesine yönlendirmek gerekiyor” dedi.

“Bugünkü Suriye politikamız, son 100 yıldaki politikalara benzemeyecek çünkü bunlar işe yaramadı” diyen Barrack şu ifadeleri dile getirdi:

"Başkan Trump, Başkan Erdoğan inanılmaz bir şey yaptı. Bu yeni rejime şans vereceğini söyledi. Hiç kimse bunu tahmin etmemişti. Tabi ki, bizim askeri üslerimizin azalması da önemli. 8 üsten, sonunda bire düşecek. "

"HAYATIMIN EN BÜYÜK FIRSATI"

Osmanlı kökenli bir aileden geldiğini hatırlatan Barrack, Türkiye’de büyükelçi olarak görev yapmanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirtti. “Amerikan özgürlüğü ile Osmanlı DNA’sının birleşimi bana kültürel bir sezgi kazandırdı” diyen Barrack, “Hayatımda ulaştığım başarıları bu birleşime borçluyum” ifadelerini kullandı.