Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Trump, Ankara Büyükelçisi Barrack’ı "Suriye Özel Temsilcisi" görevini de atadı

Trump, Ankara Büyükelçisi Barrack’ı "Suriye Özel Temsilcisi" görevini de atadı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Trump, Ankara Büyükelçisi Barrack’ı &quot;Suriye Özel Temsilcisi&quot; görevini de atadı
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıran ABD, Şam-Washington hattında diplomasiyi sağlayacak ismi de açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın aynı zamanda "Suriye Özel Temsilcisi" görevine de atadı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın aynı zamanda "Suriye Özel Temsilcisi" görevini de yürüteceğini duyurdu.

Trump, Ankara Büyükelçisi Barrack’ı "Suriye Özel Temsilcisi" görevini de atadı - 1. Resim

BARRACK, HEM ANKARA BÜYÜKELÇİSİ HEM DE SURİYE ÖZEL TEMSİLCİSİ OLACAK

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından Barrack'ın Suriye ile ilgili görevine ilişkin bir açıklama yaptı.

Trump, açıklamasında, "Türkiye'deki ABD Büyükelçisi Tom Barrack'ın aynı zamanda 'Suriye Özel Temsilcisi' olarak görevini yürüteceğinden memnuniyet duyarım. Tom, Suriye ile işbirliği yaparak radikalizmi durdurmak, ilişkileri iyileştirmek ve Orta Doğu'da barışı sağlamak için büyük bir potansiyel olduğunu biliyor." ifadelerini kullandı.

Trump, Ankara Büyükelçisi Barrack’ı "Suriye Özel Temsilcisi" görevini de atadı - 2. Resim

TOM BARRACK KİMDİR?

ABD'nin California eyaletinde doğup büyüyen 77 yaşındaki Barrack, lisans eğitimini Güney California Üniversitesinde, hukuk eğitimini de San Diego Üniversitesinde tamamladı.

Lübnan'ın Zahle kentinden 1900 yılında ABD'ye göç eden Lübnanlı Hıristiyan göçmen bir ailenin torunu olan Barrack, babasının bakkal, annesinin sekreter olduğu Los Angeles'taki Culver City'de büyüdü.

Öğrencilik yıllarında rugby takımına girerek sporla ilgilenen Barrack, avukat olarak Suudi Arabistan'da çalıştı.

1980'lerde Reagan yönetiminde İçişleri Bakanlığı müsteşar yardımcısı olarak görev yapan Barrack, ABD'nin 40. Başkanı Ronald Reagan ile California'daki Rancho del Cielo bölgesinde komşuluk yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Kayseri'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada can pazarı: Ölü ve yaralılar var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Milletvekilleri ve hakimlere suikast hazırlığı! Çeteye operasyon düzenlendi, 5 kişi tutuklandı - DünyaMilletvekilleri ve hakimlere suikast hazırlığıİmzalar atıldı! Almanya ile Ukrayna arasında uzun menzilli füze anlaşması - Dünyaİmzalar atıldı! Uzun menzilli füze üreteceklerTrump açık açık tehdit etti: Bizimle oynarsa farklı tepkiler vereceğiz - Dünya"Bizimle oynarsa farklı tepkiler vereceğiz"Rusya'dan Ukrayna'ya "İstanbul" teklifi! Tarih verip çağırdılar - DünyaRusya'dan Ukrayna'ya "İstanbul" teklifi!Rus balıkçılar yakaladı, gören bakakaldı! "Ağımıza uzaylı takıldı" - DünyaRus balıkçılar yakaladı, gören bakakaldı! "Uzaylı olabilir"Siyonist ordusu Türkiye’den Gazze’ye gönderilen un çuvallarını çöpe attı! - DünyaSiyonist ordusu Türkiye’den gönderilen yardımları çöpe attı
Sonraki Haber Yükleniyor...