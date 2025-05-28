Trump, Ankara Büyükelçisi Barrack’ı "Suriye Özel Temsilcisi" görevini de atadı

Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıran ABD, Şam-Washington hattında diplomasiyi sağlayacak ismi de açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın aynı zamanda "Suriye Özel Temsilcisi" görevine de atadı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın aynı zamanda "Suriye Özel Temsilcisi" görevini de yürüteceğini duyurdu.

BARRACK, HEM ANKARA BÜYÜKELÇİSİ HEM DE SURİYE ÖZEL TEMSİLCİSİ OLACAK

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından Barrack'ın Suriye ile ilgili görevine ilişkin bir açıklama yaptı.

Trump, açıklamasında, "Türkiye'deki ABD Büyükelçisi Tom Barrack'ın aynı zamanda 'Suriye Özel Temsilcisi' olarak görevini yürüteceğinden memnuniyet duyarım. Tom, Suriye ile işbirliği yaparak radikalizmi durdurmak, ilişkileri iyileştirmek ve Orta Doğu'da barışı sağlamak için büyük bir potansiyel olduğunu biliyor." ifadelerini kullandı.

TOM BARRACK KİMDİR?

ABD'nin California eyaletinde doğup büyüyen 77 yaşındaki Barrack, lisans eğitimini Güney California Üniversitesinde, hukuk eğitimini de San Diego Üniversitesinde tamamladı.

Lübnan'ın Zahle kentinden 1900 yılında ABD'ye göç eden Lübnanlı Hıristiyan göçmen bir ailenin torunu olan Barrack, babasının bakkal, annesinin sekreter olduğu Los Angeles'taki Culver City'de büyüdü.

Öğrencilik yıllarında rugby takımına girerek sporla ilgilenen Barrack, avukat olarak Suudi Arabistan'da çalıştı.

1980'lerde Reagan yönetiminde İçişleri Bakanlığı müsteşar yardımcısı olarak görev yapan Barrack, ABD'nin 40. Başkanı Ronald Reagan ile California'daki Rancho del Cielo bölgesinde komşuluk yaptı.