Mali'yi yağış vurdu! Ülke genelinde 'ulusal afet' ilan edildi

Orta Batı Afrika ülkesi olan Mali'de şiddetli yağışlar sonrası 'ulusal afet' ilan edildiği bildirildi.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, ülkede şiddetli yağışların neden olduğu sellere dikkat çekildi.

Açıklamada, sellerden başka yıldırım düşmesi ve fırtınaların da yaşandığı belirtilerek, ülkede 'ulusal afet' ilan edildiği bilgisi paylaşıldı

50 BİNE YAKIN KİŞİ ETKİLENDİ

Son haftalarda kaydedilen yağmurların 17 bölgede 7 binden fazla haneyi ve 50 bine yakın kişiyi olumsuz etkilediği vurgulanan açıklamada, olumsuz hava koşullarının 30 kişinin ölümüne neden olduğu belirtildi.