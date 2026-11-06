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Meghan Markle'ın babasına çocuk istismarı suçlaması! Florida'da gözaltına alındı

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Meghan Markle'ın babasına çocuk istismarı suçlaması! Florida'da gözaltına alındı
Başlık Resmi(Resim: Daily Mail/SOLO Syndication)

Sussex Düşesi Meghan Markle'ın 82 yaşındaki babası Thomas Wayne Markle, ABD'nin Florida eyaletinde "çocuk istismarı içerikleri bulundurduğu" iddiasıyla gözaltına alındı. Operasyonda, söz konusu suçla bağlantılı olduğu değerlendirilen 78 materyale el konuldu.

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İngiltere Kralı Charles'ın küçük oğlu Prens Harry’nin eşi Sussex Düşesi Meghan Markle'ın babası Thomas Wayne Markle, çocuk istismarı içerikleri bulundurduğu iddiasıyla ABD’nin Florida eyaletinde gözaltına alındı.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Florida'nın Lakeland kentinde yaşayan 82 yaşındaki Thomas Wayne Markle'ın çocuk istismarı içeriği bulundurmakla suçlandığı bildirildi.

Açıklamada, Markle'ın yaklaşık 20 yıldır kiraladığı ve Los Angeles yakınlarında bulunan bir depoda arama yapıldığı belirtildi. Operasyonda, çocuk istismarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 78 materyale el konulduğu kaydedildi.

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FBI DİREKTÖRÜ PATEL'DEN AÇIKLAMA

FBI Direktörü Kash Patel, gözaltı kararına ilişkin açıklamasında, Markle'ın çocukları hedef alan suç teşkil eden eylemlerle suçlandığını belirtti. FBI ajanlarının ABD Adalet Bakanlığı ile koordineli şekilde hareket ettiğini aktaran Patel, ekiplerin materyalleri tespit ederek şüpheliyi Florida'da gözaltına aldığını ifade etti.

Patel, çocukları korumak için tüm kaynakları kullanacaklarını vurgulayarak, çocukları hedef alan kişilerin ABD’de veya saklanmaya çalıştıkları başka bir yerde güvenli bir sığınak bulamayacağını söyledi.

MEGHAN MARKLE'DAN DAHA ÖNCE DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Markle'ın ilerleyen saatlerde hakim karşısına çıkması beklenirken, Prens Harry ve Meghan Markle'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Meghan Markle, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, 2019 yılının başlarında kendisine gönderilen bir mektupla “rahatsız edici iddialardan” haberdar edildiğini belirtmişti.

Thomas Markle ise daha önce kendisine yöneltilen suçlamaları kesin bir dille reddetmiş, çocuk istismarı görüntülerini bulundurduğuna ilişkin son iddiaları “iğrenç yalanlar” olarak nitelendirmişti.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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