Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan, iki ay önce imzalanan Mekke Savunma İttifakı’nı ilk defa fiilen devreye soktu. Ülkede bir Türk üssü kurulması masada. Bu gerçekleşirse Türk ordusu 110 yıl sonra yeniden Mekke’yi koruyabilir.

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Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın oluşturduğu Mekke Savunma İttifakı, Riyad’da gerçekleştirilen olağanüstü toplantıyla birlikte yeni bir aşamaya geçti. Üç ülkenin, kolektif savunma taahhütlerinin ivedilikle uygulanması ve dost askerî kuvvet ve imkânların süratle Suudi Arabistan’a konuşlandırılması kararlaştırıldı. Türkiye’nin bu çerçevede Suudi Arabistan’ın kritik dört doğalgaz ve elektrik tesisinin korunmasına alçak ve orta irtifa hava savunma sistemleriyle katkı sunacağı belirtiliyor. Pakistan geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan’a dört uçak dolusu silah göndermişti. Ülkede 8 bin Pakistanlı askerin konuşlandığı belirtilmişti.

Mekke'ye de Türk kalkanı kuruluyor! Yemen'e Libya modeli

TEZKERE ŞART

Anlaşma çerçevesinde ülkeye kaç Türk ve Pakistan askerinin gönderileceği, birliklerin niteliği ve konuşlandırılacakları bölgeler önümüzdeki günlerde netleşecek. Suudi Arabistan’da bir Türk üssü kurulmasının da seçenekler arasında olduğu belirtiliyor. Bu gerçekleşirse Türk ordusu 110 yıl sonra yeniden Mekke’yi koruyabilir. Anlaşmanın hayata geçmesi için Meclis onayı gerekiyor. Planın kısa zaman içinde TBMM’ye gelebileceği de değerlendiriliyor.

Mekke'ye de Türk kalkanı kuruluyor! Yemen'e Libya modeli

ÇATIŞMAYA GİRMEYECEĞİZ

Türkiye’nin Yemen’de taarruzi bir faaliyette bulunması beklenmiyor. Ancak Husi militanlarının başkent Sana’yı ele geçirmesiyle coğrafi olarak da bölünen Yemen’e Libya modeli gündemde. Türkiye’nin saha tecrübesi, sahip savunma sanayii teknolojisi ve operasyonel nitelikleri Yemen krizinin çözümünde belirleyici rol üstlenecek. Benzer krizin yaşandığı Libya’da Ulusal Mutabakat Hükûmeti’nin yanında duran Türkiye, 2019’daki ayrılıkçı Hafter güçlerinin başkent Trablusgarp’ı ele geçirmesini önledi. Yemen’de de orduya taktik, stratejik ve lojistik destek sağlandı. Yemen ordusu ardından kritik noktalara Husiler’e karşı operasyonlar başlattı. Saha kaynaklarından edinilen bilgilere göre operasyonda Türk İHA ve SİHA teknolojisi ile diğer savunma sanayii ürünleri önemli yer tutuyor.

Mekke'ye de Türk kalkanı kuruluyor! Yemen'e Libya modeli

TÜRK SAVUNMA SİSTEMİ

Şu ana kadar Suudi Arabistan’a önemli ölçüde Türk elektronik harp sistemi, kara ve hava savunma füzeleri ile birlikte 200’ü aşkın askerî uzmanın nakledildiği öğrenildi. Husi militanların lojistik bağlantılarının kesilmesinde ve Yemen ordusunun savaş kabiliyetinin yükseltilmesinde büyük oranda Türk savunma sistemleri kullanılıyor. Diğer yandan Suudi Arabistan’ın kutsal mekanları ve stratejik öneme sahip tesisleri koruyacak kara ve hava kalkanının kurulmasında da Türk markalar önemli yer tutuyor.

Mekke'ye de Türk kalkanı kuruluyor! Yemen'e Libya modeli

BİNLERCE Şİİ TAŞINIYOR

Yemen’de Husilere karşı başlayan kapsamlı temizlik harekâtı sonrası Şii cephe de hareketlendi. Aylardır İran, Irak ve Lübnan’dan militan taşındığı tespit edilirken son iki haftada bu sayının gözle görülür biçimde arttığı aktarıldı. Pakistan, Afganistan, Bahreyn, Irak ve Lübnan’ın yanı sıra Afrika ülkelerinden de bazı militanların Yemen’e götürüldüğü belirlendi. Suriye’de devrik Esad rejimi kalıntılarından aralarında general ve albay rütbelilerin de yer aldığı 400’ü aşkın eski askerin Sana ve Taiz cephelerinde konuşlandığı bilgisine ulaşıldı. Öte yandan Husi ayrılıkçılarını hedef alan askerî harekâtı esnasında Lübnan ve Irak’tan gelebilecek sabotajlara karşı tedbirler de Riyad toplantısında ele alındı.

ABD'Lİ SİYASETÇİ: İTTİFAK, O.DOĞU’NUN NATO’SU OLABİLİR

ABD’li Temsilciler Meclisi üyesi Joe Wilson, Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nın Orta Doğu’nun NATO’su olma potansiyeline sahip olduğunu vurguladı. Cumhuriyetçi Parti üyesi Wilson “Husilerin İran destekli saldırganlığı karşısında ittifakı harekete geçirdikleri için müttefiklerimiz Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan’a minnettarım” ifadesini

kullandı.

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