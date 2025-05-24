Metrekaresi 200 euroya mal oluyor! Avrupa ülkesini bıktıran hareket... Turistlere "Yapmayın" çağrısı

Belçika'nın en büyük altıncı şehri olan Brugge'te ilginç bir sorun yaşanıyor. Yerel siyasetçi Franky Demon, şehre gelen turistlerin Arnavut kaldırımlarını hatıra olarak götürdüklerini ve bunu onarmanın metrekare başına 200 euroya mal olduğunu söyledi. Turistlere "Arnavut kaldırımı çalmayı durdurmaları" çağrısı yapan Demon, "Bazıları bunu zararsız veya tuhaf olarak görse de sonuçları ciddi." diye konuştu.

Belçika'nın Brugge şehrinde turistler ilginç bir sorun oluşturmayla gündeme geldi.

"HATIRA" OLARAK GÖTÜRÜYORLAR

Brugge'te yetkililer turistlerin "hatıra" olarak UNESCO tarafından tanınan Orta Çağ sokaklarından Arnavut kaldırımı çalmayı durdurmaları çağrısı yaptı.

METREKARESİ 200 EURO

Yerel siyasetçi Franky Demon, her ay yaklaşık 50 ila 70 parke taşının kaybolduğunu, bu sayının yoğun sezonda daha da arttığını ve bunları yenisiyle değiştirmenin metrekare başına 200 euroya mal olduğunu söyledi.

Demon, CNN'e yaptığı açıklamada "Bazıları bunu zararsız veya tuhaf olarak görse de sonuçları ciddi." dedi. Demon sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı: