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Cannes Film Festivali'nde elektrik skandalı: Festival karanlığa gömüldü

Kaynak: Dış Haberler
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Cannes Film Festivali&#039;nde elektrik skandalı: Festival karanlığa gömüldü
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Fransa’nın Cannes kentinde düzenlenen 77. Cannes Film Festivali, beklenmedik bir krizle sarsıldı. Festival programı, Alpes-Maritimes bölgesinde yaşanan geniş çaplı elektrik kesintisi nedeniyle iptal edildi.

Fransa'nın güneyindeki Alpes-Maritimes bölgesinde meydana gelen geniş çaplı elektrik kesintisi, dünyaca ünlü Cannes Film Festivali programının iptal edilmesine neden oldu.

Fransa'nın önde gelen medya kuruluşları BFMTV ve Franceinfo, yangının kundaklama sonucu çıkmış olabileceği ihtimalini gündeme taşıdı.

1.600 EV ELEKTRİKSİZ KALDI

Yetkililer, Cannes ve çevresindeki kasabalarda yaklaşık 1.600 hanenin elektriksiz kaldığını bildirdi. Kesintinin nedeni olarak gece saatlerinde bir trafo merkezinde çıkan yangın gösterildi.

Fransız medyası BFMTV ve Franceinfo, olayın bir kundaklama girişimi olabileceğini öne sürdü. Muhtemel sabotaj iddiası soruşturma konusu oldu.

KAPANIŞ TÖRENİ ETKİLENECEK Mİ?

Variety dergisinin aktardığı bilgilere göre, Palais des Festivals et des Congrès binasında acil durum jeneratörleri devreye alındı. Organizasyon ekibi, kapanış töreninin planlandığı gibi cumartesi günü yapılacağını açıkladı.

Elektrik kesintisi nedeniyle iptal edilen programların yeniden düzenlenip düzenlenmeyeceğine ilişkin net bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Dış Haberler
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