Türkiye'nin F-35 savaş uçağı edinme ihtimali Yunanistan'da Başbakan Kiryakos Miçotakis ile eski Başbakan Aleksis Çipras'ı karşı karşıya getirdi. Miçotakis'in "Beyaz Saray'a gidip Trump'ın yakasına yapışacaklar" sözleri tartışmayı büyütürken, muhalefet Türkiye'ye F-16 satışını hatırlatarak Yunan Başbakan'a tepki gösterdi.

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Yunanistan'da Türkiye'nin F-35 programına yeniden katılma ihtimali, Başbakan Kiryakos Miçotakis ile eski Başbakan Aleksis Çipras arasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

SKAI radyosuna konuşan Miçotakis, Türkiye'nin mevcut durumda F-35 programının dışında olduğunu belirterek Çipras'ın Ankara'nın savaş uçaklarını alacağı yönündeki endişelerini eleştirdi.

Miçotakis, muhalefetin tepkileriyle alay ederek Beyaz Saray önünde gösteri düzenleyebileceklerini, hatta ABD Başkanı Donald Trump'ın yakasından tutup Türkiye'ye F-35 satmamasını isteyebileceklerini söyledi.

Miçotakis ve Çipras Türkiye için birbirine girdi! "Trump'ın yakasına yapışıp Ankara'ya satma diyecek"

MİÇOTAKİS: "TÜRKLER BİLE BUNU SÖYLEMİYOR"

Miçotakis, Yunanistan'ın F-35 programına resmen dahil olduğunu ve savaş uçaklarının 2029-2030 yıllarında ülkeye ulaşmasının beklendiğini dile getirdi.

Eski Başbakan Çipras'a yönelik eleştirilerini sürdüren Miçotakis şu ifadeleri kullandı:

“Bugün konuştuğumuz anda Türkiye F-35 programının dışındadır. Sayın Çipras'ın, Türklerin kendileri bile bunu söylemiyorken Türkiye'nin F-35 alacağını neredeyse peşinen kabul etmesi bana çok büyük bir şaşkınlık veriyor. Artık dinleyicileriniz bunun sorumlu bir tutum olup olmadığını takdir etsinler.”

Miçotakis, Çipras'ın başbakanlığı dönemini de hedef aldı:

“Sayın Çipras, Türkiye F-35'leri sipariş ettiğinde ve eğer S-400 sistemini alma hatasını yapmasaydı 100 adet F-35 teslim alacakken başbakandı. Hatırlıyor musunuz o dönemde Sayın Çipras'ın ABD'nin Türkiye'ye F-35 satma kararına karşı çıktığına dair tek bir açıklamasını? Ben hatırlamıyorum, çünkü yoktu.”

Miçotakis ve Çipras Türkiye için birbirine girdi! Trumpın yakasına yapışıp Ankaraya satma diyecek

"ABD'YE KİME SİLAH SATACAĞINI DİKTE EDEMEYİZ"

Miçotakis, ABD'nin Türkiye'ye savaş uçağı satışı konusunda Yunanistan'ın karar verici konumda olmadığını da kabul etti:

"Son tahlilde bizim ABD'ye gelişmiş silah sistemlerini kime satıp satmayacağını dikte etme gücümüz yoktur."

"TRUMP'IN YAKASINDAN TUTUP...."

Sunucunun, Miçotakis'in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında tavizkâr davranmakla suçlanabileceğini söylemesi üzerine Yunan Başbakan, muhalifleri hedef alan şu ifadeleri kullandı:

"Zararı yok. Sanırım bu tür tepkiler, Beyaz Saray'ın önünde protesto düzenleyecek olanların ta kendilerinden gelecektir. Hatta belki de içeri girip Bay Trump'ın yakasından tutup ‘Türkiye'ye F-35 satmaya asla cüret etme!’ diyecek olanlarla aynı kişilerdir herhalde. Muhtemelen onlardan bahsediyorsunuz."

Miçotakis, Yunanistan'ın Türkiye karşısında askeri üstünlük sağlamayı hedeflediğini de ifade etti:

"Ancak burada ciddi bir tartışma yürütüyorsak; Yunanistan'ın daima talep ettiği şey, Türkiye'ye karşı stratejik ve niteliksel bir üstünlüğe sahip olmaktır. Ve inanıyorum ki bunu büyük ölçüde Yunan halkının tırnaklarıyla kazandığı birikimlerle başarıyoruz. Bize kimse güvenlik garantisi veremez; eğer biz kendimiz önce güçlü hissetmezsek ve fiilen güçlü olmazsak, hiçbir müttefik bizim için savaşmaz."

MUHALEFETTEN MİÇOTAKİS'E F-16 CEVABI

Yunanistan'da yayımlanan In.gr'nin haberine göre ELAS Dışişleri Politikası Sektörü, Miçotakis'in sözlerine yazılı açıklamayla karşılık verdi.

Muhalefet, Çipras'ın Türkiye'ye F-35 satışı konusundaki endişelerini savunurken geçmişteki F-16 tartışmasını yeniden gündeme getirdi. Açıklamada, Çipras'ın 12 Mayıs 2022'de parlamentoda Türkiye'ye Amerikan F-16 savaş uçaklarının muhtemel satışına ilişkin uyarılarda bulunduğu, Miçotakis'in ise buna "Bu bir yalandır" sözleriyle karşı çıktığı hatırlatıldı.

ELAS, "Miçotakis öngörüler konusunda başarılı olamadığına göre, Aleksis Çipras'a saldırmak yerine ülkenin çıkarlarını savunmaya özen göstermelidir" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE F-35 SİPARİŞİNİ 2014'TE VERDİ"

Muhalefet, Miçotakis'in Türkiye'nin F-35 siparişlerini Çipras'ın başbakanlığıyla ilişkilendirmesine de itiraz etti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Miçotakis şunu bilmelidir ki, Türkiye'nin ABD'ye F-35 siparişleri Mayıs 2014'te başlamıştır ve kendisinin de bakan olarak görev yaptığı hükümet herhangi bir girişimde bulunmamıştır."

ELAS, Çipras'ın başbakanlığı döneminde özellikle 2017-2019 yılları arasında F-35 meselesi konusunda Yunan diasporası örgütleriyle koordinasyon sağlandığını, bu sürecin East Med Act ve ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamalarıyla devam ettiğini savundu.

Muhalefet ayrıca Temmuz 2019'da Türkiye'ye yönelik yaptırımlar uygulandığını belirtti.

"TRUMP TÜRKİYE'YE F-35 SATMANIN YOLUNU BULACAĞINI SÖYLÜYOR"

ELAS, Miçotakis hükümetinin ABD ile yaptığı askeri anlaşmaları da eleştirdi.

Açıklamada Miçotakis'in ABD'ye altı askeri üs ve Dedeağaç Limanı konusunda uzun vadeli imkânlar sağladığı ileri sürülürken, Trump'ın Türkiye'ye F-35 satışına ilişkin açıklamaları hatırlatıldı.

Muhalefet, "ABD başkanının her yerde Türkiye'ye F-35 satmanın bir yolunu bulacağını söylediğini" ifade ederek Miçotakis'in Washington politikasını sorguladı.

KAŞOS VE EGE TARTIŞMASI DA BÜYÜDÜ

Miçotakis, aynı röportajda Ege'deki durumu "hafif bir dalgalanma" olarak nitelendirdi.

"Ege'deki sular... Diyebiliriz ki bir esinti var, hafif bir dalgalanma... Ancak bu da olağandışı değil, biliyorsunuz; hava nasıl değişiyor, bazen çarşaf gibi sakin denizler, bazen de meltemler oluyor, Yunan-Türk ilişkilerinde de durum aynen böyledir."

Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile şu anda planlanmış bir görüşme bulunmadığını ancak iletişim kanallarının açık olduğunu kaydetti.

Muhalefet ise bu açıklamalara da tepki gösterdi:

"Eğer bu geçerliyse, başbakan neden iki yıldır kablo döşeme çalışmalarının dondurulmasını bu ‘hafif esinti’ ile açıkladığını açıklamak zorundadır. Eğer Kaşos'taki Türk eylemleri ve Ege'de ilan edilen iki deniz parkı ‘hafif esinti’ ise, kendisinin ‘fırtına’ olarak neyi kastettiğini bize anlatması iyi olur."

MİÇOTAKİS'E ÖZÜR ÇAĞRISI

ELAS, Miçotakis'in ulusal konularda siyasi uzlaşı çağrısında bulunmasını da eleştirdi.

Açıklamada, Yunan Başbakan'ın geçmiş seçimlerde dış politika ve ulusal meseleleri siyasi tartışmaların merkezine taşıdığı savunularak Çipras'a yönelik eski sözleri hatırlatıldı.

Muhalefet, Miçotakis'in geçmişte Çipras'a "Vatanseverlik sizin için yabancı bir kelimedir" dediğini belirterek özür talep etti.

"Bunu yaptıktan sonra samimi bir özür dilesin ve ancak o zaman yeniden uzlaşıdan bahsetsin. Muhtemelen haysiyet ve hassasiyet onun için yabancı kelimelerdir"

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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