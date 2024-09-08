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Miçotakis'ten Türkiye itirafı! 'Yaşadığımız sorunlar silahlanmamızı artırdı'

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye ile yaşanan sorunların ülkesinde savunma yatırımlarına önem verilmesini zorunlu kıldığını söyledi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkesindeki silahlı kuvvetlerin caydırıcı gücünü artırma konusunda Türkiye'nin ne kadar etkili olduğundan bahsetti, itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu.

Uluslararası Selanik Fuarı kapsamında düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplayan Miçotakis, 'Türkiye ile yakınlaşma sürecinin zorluklarının farkında olduğunu ancak durumu realist bir yaklaşım ile değerlendirdiğini ve olumlu gelişmelere odaklandığını' söyledi.

Miçotakis, Türkiye'nin 'Mavi Vatan'a ilişkin görüşlerinin değişmediğinin farkında olduğunu belirtti. Öte yandan bu durumun Ege ve Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarının belirlenmesindeki temel zorluk olduğunu savundu.

'YATIRIMLARIN SEBEBİ TÜRKİYE' İTİRAFI

Yunan Başbakan, "Eğer Türkiye ile önümüzdeki birkaç on yıl için sorunlarımızı çözmüş olacağımızı düşünseydik, silahlı kuvvetlerimizin caydırıcı gücünü artırmak için yaptığımız yatırımların önemli bir kısmına ihtiyaç duymazdık" diye konuştu.

Ukrayna'daki savaşta bazen çok daha ucuz silah sistemlerinin çok daha verimli olduğunu gördüklerini söyleyen Miçotakis, "Bu nedenle Savunma Bakanlığımızla birlikte Yunanistan'ın kendi inovasyonunun desteklenmesine önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Miçotakis, Savunma Bakanlığı ile hükümetin anti-dron sistemleri konusunda inovasyona ağırlık vermek istediğini dile getirerek, Yunanistan Silahlı Kuvvetlerine ait mevcut firkateynleri, üretilmesi halinde daha ekonomik olacak yerli üretim anti-dron sistemleriyle donatmak istediklerini kaydetti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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