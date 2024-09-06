Yunanistan’dan Türkiye ile ilgili ‘Tarihi fırsat’ açıklaması!

Bu yıl 88'incisi düzenlenen "Uluslararası Selanik Fuarı" vesilesiyle Selanik'te bulunan Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yerapetritis, "Türkiye ile aramızdaki büyük meseleleri çözmek için şu an tarihi bir fırsat penceresi bulunuyor. Bu tür fırsatlar tarihte çok sık çıkmaz karşımıza." dedi.

Yunanistan ‘Altın vize’ye büyük zam yaptı! Fiyat iki katına çıktı...

Yunanistan ‘Altın vize’ye büyük zam yaptı! Fiyat iki katına çıktı...

Yerapetritis, Yunanistan'ın iki temel dış politika meselesinin Kıbrıs ve Türk-Yunan ilişkileri olduğunu vurgulayarak, Dışişleri Bakanlığı görevini üstlendiğinde bu konularda sorunların çözümü için elini taşın altına sokarak aktif bir siyaset izleme kararı aldığını aktardı.

İlginizi Çekebilir Yunanistan ‘Altın vize’ye büyük zam yaptı! Fiyat iki katına çıktı...

Kıbrıs meselesinin bir yıl önce durağan halde olduğunu ifade eden Yerapetritis, bugün ise Birleşmiş Milletlerin (BM) öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.

TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİNDE ÖNEMLİ ADIMLAR

Yerapetritis, yaklaşık 14 aylık görev süresinde Türk-Yunan ilişkilerinde önemli adımlar atıldığını belirterek, "Şu an karşılıklı konuşabileceğimiz bir aşamada bulunuyoruz." dedi.

Tüm konularda kolayca çözüm bulmanın mümkün olmadığına işaret eden Yerapetritis "Ancak karşımızdakiyle tartışabiliriz. Diyalogdan sonuç çıkabiliriz." diye konuştu.

İlginizi Çekebilir Yunanistan demişken AB ve Türkiye...

Yerapetritis, "Türkiye ile sorunların çözümünün ancak kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) deniz yetki alanlarının tam olarak belirlenmesinin ardından mümkün olabileceğini" kaydetti.

''BÜYÜK MESELELERİ ÇÖZMEK İÇİN TARİHİ FIRSAT''

Yunan bakan, "Türkiye ile aramızdaki büyük meseleleri çözmek için şu an tarihi bir fırsat penceresi bulunuyor. Bu tür fırsatlar tarihte çok sık çıkmaz karşımıza." dedi.

İlginizi Çekebilir Atina, kıta sahanlığımızı tanıdı! Yunanistan Doğu Akdeniz’de Türkiye’den izin istedi

Türkiye-Mısır yakınlaşmasının Yunanistan'ın Mısır ile ilişkisini etkileyip etkilemeyeceği sorusuna Yerapetritis, "Tüm müttefiklerimizin, tüm stratejik ortaklarımızın komşularımızla ve Türkiye ile iyi ilişkiler kurmasını isterim ancak stratejik ilişkiye sadece bir ortakla sahip olabilirsin ve biz Mısır'la stratejik ortaklarız. Dolayısıyla herhangi bir tehlike yok." yanıtını verdi.