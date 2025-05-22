Microsoft’tan Gazze e-postalarına engel! Şirket soykırımın yanında olduğunu doğruladı

Gazze'de 7 Ekim'de yaşanan olayı bahane ederek soykırım başlatan Siyonist İsrail'in katliamları sürerken, Microsoft’un Netanyahu hükümetine yönelik teknoloji desteği yeniden gündeme geldi. Şirket, Gazze ve Filistin içerikli e-postaları engellediğini doğruladı.

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft, çalışanları tarafından gönderilen ve içinde "Filistin", "Gazze" ya da "Soykırım" gibi ifadeler geçen e-postaların engellendiği iddialarıyla gündeme geldi. Konuya ilişkin açıklama yapan Microsoft, siyasi içerikli e-posta trafiğini azaltmak amacıyla bazı filtreleme uygulamaları hayata geçirdiklerini doğruladı.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ TARTIŞMASI

"No Azure for Apartheid" (NOAA) isimli çalışan protesto grubunun bildirdiğine göre, düzinelerce çalışan, "Filistin" veya "Gazze" kelimelerinin geçtiği e-postaların hem şirket içinde hem de dış alıcılara ulaşmadığını fark etti. NOAA temsilcisi Hossam Nasr, skandal uygulamayı "ifade özgürlüğüne müdahale" olarak nitelendirdi.

MİCROSOFT: İÇERİKLERİ SINIRLADIK

Microsoft sözcüsü Frank Shaw, The Verge'e yaptığı açıklamada, "İşle ilgili olmayan ve çok sayıda çalışana gönderilen siyasi içerikli e-postaları azaltmak için önlem aldık" ifadesini kullandı. Şirket, konuyla ilgilenen çalışanlar için iç forumların mevcut olduğunu belirtti.

PROTESTOLAR BUİLD KONFERANSI'NA TAŞTI

Olay, Microsoft’un düzenlediği Build geliştirici konferansı sırasında artan çalışan protestolarıyla aynı döneme denk geldi. Konferansın açılış gününde bir çalışan, CEO Satya Nadella'nın konuşmasını yarıda keserek, Microsoft’un İsrail sözleşmelerine tepki gösterdi. Protestoyu gerçekleştiren çalışan daha sonra işten çıkarıldı.

İzleyen günlerde Filistinli bir teknoloji çalışanı ile iki eski Microsoft çalışanı, konferans oturumlarını protestolarla böldü. Olaylar sırasında şirketin bazı iç mesajlaşma içeriklerinin de yanlışlıkla sızdırıldığı bildirildi.

"İSRAİL İLE ANLAŞTILAR"

Microsoft’un İsrail hükümetiyle yaptığı bulut bilişim ve yapay zeka sözleşmeleri, çalışanlar arasında tepkilere neden oldu. Şirket, söz konusu teknolojilerin "Gazze'de sivilleri hedef almak veya zarar vermek için kullanıldığına dair herhangi bir kanıt bulunamadığını" öne sürdü.