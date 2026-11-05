Milyon dolarlık uçaklar hurdaya döndü! Kasırga havalimanını yuttu

Brezilya'nın Santa Catarina eyaletini vuran şiddetli fırtına ve hortumlar, Chapeco Havalimanı'nı yerle bir etti. Havalimanının çatıları uçtu, terminalin bazı bölümleri çöktü ve tüm uçuşlar iptal edildi. Saatte 126 kilometreye ulaşan rüzgarın etkili olduğu eyalette 1 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı. Felaketten 47 bin kişi etkilendi.

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Brezilya'nın güneyindeki Santa Catarina eyaleti, şiddetli fırtına ve hortumların etkisi altında kaldı.

Chapeco kentini vuran hortum, Serafim Enoss Bertaso Havalimanı'nda büyük hasara neden oldu.

Havalimanındaki hangarların çatıları uçtu. Yolcu terminalinin bazı bölümlerinin çöktüğü ve enkaz parçalarının küçük bir uçağın üzerine düştüğü görüldü.

Havalimanının işletmecisi Voe Xap, iniş ve kalkışları süresiz olarak durdurdu.

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HORTUM HAVALİMANINI VURDU! TÜM UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Şiddetli rüzgar nedeniyle havalimanının hangarları, yolcu terminali ve meteoroloji istasyonu zarar gördü. Terminalin iç yapısının bir bölümü çökerken itfaiye ekipleri enkaz kaldırma çalışmalarına başladı.

Havalimanı Müdürü Filipe Gomes, en büyük hasarın hangarlarda meydana geldiğini, meteoroloji istasyonunun kullanılamaz hale gelmesinin ise uçuşların yeniden başlamasını engellediğini açıkladı.

Gomes, "Uçakların pist koşulları hakkında bilgi alabilmesi için havalimanının meteorolojik verilerini sağlayan sistem bu" dedi.

Planlanan tüm uçuşlar iptal edildi. Havalimanının ne zaman yeniden açılacağına ilişkin herhangi bir tarih verilmedi.

İşletmeci şirket, yolculara havalimanına gitmemeleri ve bilet işlemleri için doğrudan hava yolu şirketleriyle iletişime geçmeleri çağrısında bulundu.

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UÇAK KALKIŞA HAZIRLANIRKEN HORTUMA YAKALANDI

Hortumun havalimanına ulaştığı sırada Azul hava yolu şirketine ait 4274 sefer sayılı uçak kalkışa hazırlanıyordu.

Pilotlar, rüzgarın şiddetlenmesi ve görüş mesafesinin düşmesi üzerine kalkışı iptal etti.

Kule ile yapılan telsiz görüşmelerinde pilotların, "Pistteyiz ve göremiyoruz. Duruyoruz, uçak çok sallanıyor, hareket ediyor" dediği duyuldu.

Uçuş ekibi, hava koşullarının düzelmesini bekleyerek uçağı güvenli bir noktaya götürmeye çalıştı.

126 KİLOMETRE HIZLA ESTİ! 47 BİN KİŞİ ETKİLENDİ

Santa Catarina Sivil Savunması, Chapecó ve Xanxerê kentlerinde iki ayrı hortum meydana geldiğini doğruladı.

Eyalette 1 Kasım'dan itibaren etkili olan şiddetli yağış, dolu ve kuvvetli rüzgar nedeniyle 58 belediyede hasar oluştu.

Ulusal Meteoroloji Enstitüsü, Chapecó'da rüzgar hızını saatte 126 kilometre olarak ölçtü. Eyaletin başka bir meteoroloji istasyonunda ise saatte 93 kilometreye ulaşan rüzgar kaydedildi.

Yetkililerin açıkladığı verilere göre 1.438 konut, 86 eğitim kurumu ve 20 sağlık tesisi zarar gördü. Dört belediyede acil durum ilan edildi.

Felaketten 47 bin kişi etkilendi, 24 kişi yaralandı.

AKARYAKIT İSTASYONU ÇÖKTÜ! 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Rio Negrinho kentinde bir akaryakıt istasyonunun çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Fırtınayla bağlantılı 200 ayrı olaya müdahale edildi. Eyalet genelinde 200'den fazla itfaiyeci arama, kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına katıldı.

Şiddetli hava koşulları nedeniyle bazı bölgelerde elektrik ve internet kesintileri de yaşandı.

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