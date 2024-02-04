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    • MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın, Hamas liderlerinden Haniye ile görüşmesi dünyada yankı uyandırdı

    Düzenleyen: / Kaynak: Hürriyet
    - Güncelleme:
    MİT Başkanı İbrahim Kalın&#039;ın, Hamas liderlerinden Haniye ile görüşmesi dünyada yankı uyandırdı
    Mit, İbrahim Kalın, Hamas, İsmail Haniye, Katar, Haber

    Dünya Haberleri  / Hürriyet

    MİT Başkanı İbrahim Kalın, Katar'da Hamas liderlerinden Haniye ile görüştü. İki isim Filistinlilerin durumunu ve Gazze'deki insani durumu ele alırken, görüşme dünya basınında da büyük yankı uyandırdı. İşte atılan manşetler.

    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, dün Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile Katar'ın başkenti Doha'da görüştü. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre toplantıda esir takası, Gazze'deki gelişmeler, ateşkesin sağlanması ve kuşatmanın sona erdirilmesinin yolları üzerine görüşüldü.

    FİLİSTİNLİLERİN SORUNLARI ELE ALINDI

    Görüşmede ayrıca, Filistin halkına insani ihtiyaçlarının ulaştırılması konusunda neler yapılabileceğinin üzerinde duruldu. Toplantıda, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının bölgede istikrarın temeli olduğu vurgulandı.

    DÜNYA BASININDA MANŞET OLDU

    Kalın'ın Haniye ile görüşmesi dünyada da büyük yankı uyandırdı. Bloomberg bu görüşmeyi, "Kalın, cumartesi günü Katar'ın Doha kentinde Hamas lideri İsmail Haniye ile ateşkes olanaklarını görüştü" ifadeleriyle duyurdu.

    Al Arabiya ise mini zirveyi şu ifadelerle gördü: "Türk istihbarat başkanı Katar'da Hamas şefi Haniye ile görüştü. Kalın ve Haniye, Gazze'de ateşkes sağlanması çabaları, bölgede tutulan İsrailli rehineler ve Gazze'ye insani yardım ulaştırılması konularını ele aldı."

    Times of Israel ise okurlarına bu haberi, "Türk istihbarat şefi Doha'da Hamas şefi Haniye ile görüştü" başlığı ile servis etti.

    Jerusalem Post'un haberinde ise "Kalın ve Haniye Gazze'de ateşkes sağlanması çabalarını, bölgede tutulan İsrailli rehineleri ve Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasını ele aldı" denildi.

     

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Hürriyet
    Mitİbrahim KalınHamasİsmail HaniyeKatar
    Haberler > Dünya > MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın, Hamas liderlerinden Haniye ile görüşmesi dünyada yankı uyandırdı
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