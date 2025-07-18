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Moskova-Bakü hattı yeniden gerildi! Azerbaycan, BDT Zirvesini boykot etti

Kaynak: Dış Haberler
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Moskova-Bakü hattı yeniden gerildi! Azerbaycan, BDT Zirvesini boykot etti
Azerbaycan, Rusya, Diplomasi, Siyasi Kriz, Güvenlik, Baskın, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Azerbaycan ile Rusya arasındaki ilişkilerde tansiyon yeniden yükseldi. Bakü yönetimi, Moskova’da düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Ekonomik Konseyi toplantısına katılmama kararı aldı.

Azerbaycan, Rusya ile yaşanan siyasi ve güvenlik krizleri nedeniyle Moskova’da düzenlenen BDT Ekonomik Konseyi toplantısına katılmadı.

Başbakan Yardımcısı Yagub Eyubov’un yer almadığı toplantıya ilişkin kararın gerekçesi olarak Yekaterinburg’daki polis baskınlarında iki Azerbaycan vatandaşının öldürülmesi ve Rusya'nın geçtiğimiz yıl Azerbaycan uçağını düşürmesine ilişkin adım atmaması gösterildi.

TANSİYON DÜŞMÜYOR

Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin 27 Haziran sabahı Yekaterinburg’da Azerbaycan kökenli kişilerin evlerine düzenlediği baskınlarda iki Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetmiş, birçok kişi gözaltına alınmıştı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, etnik temelli şiddet ve cinayet eylemlerinin ülkede haklı protestolara neden olduğunu ifade etmişti.

AZAL UÇAĞININ DÜŞÜRÜLMESİNE İLİŞKİN SORUŞTURMA TALEBİ

Azerbaycan, 2024 yılı sonunda Rus hava sahasında düşürülen Azerbaycan Havayolları’na (AZAL) ait uçakla ilgili olarak kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesini, sorumluların cezalandırılmasını ve mağdurların tazmin edilmesini talep ediyor.

Dışişleri Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, olay sonrası gerekli adımların atılmaması ve medyada Azerbaycan’a yönelik yürütülen dezenformasyon kampanyasının kabul edilemez olduğunu belirtmişti.

"Azerbaycan, bu trajedinin tam ve şeffaf bir şekilde soruşturulmasını, sorumluların cezalandırılmasını ve kurbanlara tazminat ödenmesini beklemektedir. Bu adımlar, ikili ilişkilerdeki olumsuz havanın giderilmesi için önem taşımaktadır" denilmişti.

BDT EKONOMİK KONSEYİ MOSKOVA'DA TOPLANDI

BDT Ekonomik Konseyi’nin 106. toplantısı bugün Moskova’da gerçekleştiriliyor. Gündemde ekonomik iş birliği, enerji güvenliği, barışçıl atom kullanımı, inşaat ve ormancılık sektörlerinin geliştirilmesi gibi konular bulunuyor.

Kaynak: Dış Haberler

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