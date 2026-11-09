Fransa'da Kalaşnikoflu soyguncuların iki mücevherat tesisinden çaldığı 54 kilogram altın ve mücevher ele geçirildi. Değeri 6 milyon avroyu aşan ganimetin peşine düşen polis, İsviçre ve İspanya'ya uzanan operasyonla soygun çetesini çökertti.

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Fransa'nın Besançon kentinde iki ayrı mücevherat tesisini hedef alan silahlı soygunların ardından yürütülen soruşturma sonuç verdi.

Polis, değeri 6 milyon avroyu aşan yaklaşık 54 kilogramlık altın ve mücevher ganimetinin tamamını ele geçirdi.

Operasyon kapsamında 16 kişi gözaltına alınırken sekiz kişi hakkında adli soruşturma başlatıldı. Şüphelilerden yedisi tutuklandı.

Mücevher fabrikasından 54 kilo altın çaldılar! Polis ganimetin izini buldu

KALAŞNİKOFLARLA BASTILAR, KİLOLARCA ALTIN ÇALDILAR

İlk soygun 19 Aralık 2025'te Besançon'da değerli metal işleyen bir tesiste gerçekleşti. Kalaşnikof tipi otomatik tüfeklerle fabrikaya giren silahlı kişiler, birkaç kilogram altını alarak kaçtı.

Soyguncular kaçış sırasında polis ekiplerine ateş açtı.

Aylar sonra, 3 Kasım sabahı aynı bölgede bulunan başka bir değerli metal işleme tesisi hedef alındı.

Bu kez ağır silahlarla fabrikaya giren saldırganlar, çalışanları rehin aldı. Bazı çalışanları tehdit edip darbeden soyguncular, onlarca kilogram altın ve mücevheri alarak kayıplara karıştı.

6 MİLYON AVROLUK GANİMETİN TAMAMI BULUNDU

Fransız polisi, iki soygun arasındaki bağlantıları ortaya çıkararak şüphelilerin izini sürdü.

Ulusal Organize Suç Savcılığı'nın (Pnaco) yürüttüğü soruşturma kapsamında salı ve çarşamba günleri düzenlenen operasyonlarda 16 kişi gözaltına alındı.

Polis, iki soygunda çalınan ve toplam değeri 6 milyon avroyu aşan yaklaşık 54 kilogramlık ganimetin tamamına ulaştı.

ALTINLARIN YANINDA ROKETATAR VE PATLAYICI ÇIKTI

Operasyon yalnızca çalınan altınların bulunmasıyla sınırlı kalmadı.

Şüphelilerle bağlantılı aramalarda ağır silahlar, roketatar ve patlayıcılardan oluşan büyük bir cephanelik ele geçirildi.

Soruşturma, Fransa sınırlarını da aştı. Avrupa Birliği Ceza Adaleti İşbirliği Ajansı Eurojust'ın desteğiyle üç tutuklama emri çıkarıldı.

Aranan şüpheliler İsviçre ve İspanya'da yakalandı.

8 ŞÜPHELİ HAKKINDA SORUŞTURMA

Yaşları 26 ile 57 arasında değişen yedi erkek ve bir kadın olmak üzere sekiz kişi hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Şüpheliler; organize suç kapsamında silahlı soygun, kasten öldürmeye teşebbüs, savaş silahı bulundurma, insan kaçırma, alıkoyma ve suç örgütüne katılma suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.

Sekiz şüpheliden yedisi tutuklanırken bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden ikisinin daha önce silahlı soygun suçlarından 18'er yıl hapis cezasına çarptırıldığı ve arandığı ortaya çıktı.

Gözaltındaki üç kişinin daha sorgu hakimlerinin karşısına çıkarılması beklenirken beş kişinin gözaltı süreci sona erdi.

Fransız savcılığı, soygunlara karışan diğer kişilerin de yakalanması için İsviçre ve İspanya makamlarıyla yürütülen soruşturmayı sürdürüyor.

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