Muhalif milletvekili parlamento çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu! Görenler şaşkına döndü

Slovenya Parlamento'suna çatısına çıkan milletvekili Hoivik, kendisini aşağı atmakla tehdit etti. Olay yerine hızla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Hoivik bir kadına seslenerek, "Lütfen, eğer bir adım daha atarsan aşağı atlayacağım" dedi.

Slovenya'nın başkenti Lyublyana'da, Sloven Demokrat Partisi (SDS) milletvekili Andrej Hoivik, parlamento binasının çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Cuma günü gerçekleşen olayda, Hoivik'in çevredekilere seslenerek "Bu ülkeye yaptıkları şeyler doğru değil" diye bağırdığı duyuldu.

Parlamento çatısından aşağıya atlamakla tehdit eden Hoivik, olay sırasında bir kadına "Eğer bir adım daha atarsan, ben de aşağı atlayacağım" diyerek tansiyonu yükseltti.

POLİS VE İTFAİYE ANINDA MÜDAHALE ETTİ!

Olay yerine hızla polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Slovenya medyasının aktardığı bilgilere göre, itfaiye ekipleri Hoivik'i çatıdan güvenli bir şekilde indirmeyi başardı. Slovenya polis teşkilatı, olayda kimsenin yaralanmadığını ve Hoivik'in sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Hoivik'in neden böyle bir girişimde bulunduğu henüz açıklanmazken, Sloven medyası milletvekilinin son haftalarda yorgunluk ve duygusal tükenmişlik belirtileri gösterdiğini iddia etti.

SDS LİDERİ JANSA'DAN DESTEK MESAJI!

Sloven Demokrat Partisi (SDS) lideri ve eski Başbakan Janez Jansa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hoivik'e destek verdi. Jansa, "Dayan Andrej Hoivik, yalnız değilsin" ifadelerini kullanarak milletvekiline moral verdi.

SDS parlamento grubundan yapılan açıklamada ise, "Bazen hayatın karşımıza çıkardığı imtihanlar çok ağır olabiliyor. Herkesten anlayış bekliyoruz" denildi.

Andrej Hoivik'in parlamento çatısına çıkarak yaptığı intihar tehdidi, Slovenya siyasetinde büyük yankı uyandırdı.