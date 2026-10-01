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Dünya

Muhammed bin Selman'dan Türkiye çıkışı! Mekke Anlaşması'nda o noktaya dikkat çekti

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Muhammed bin Selman'dan Türkiye çıkışı! Mekke Anlaşması'nda o noktaya dikkat çekti
Başlık ResmiMuhammed bin Selmandan Türkiye çıkışı! Mekke Anlaşmasında o noktaya dikkat çekti

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında kurulan Mekke Savunma İttifakı'nın amacını açıkladı. Bin Selman, üçlü ittifakın bölgesel istikrarı güçlendirmek, bölgeyi gerilim ve çatışmaların sonuçlarından korumak ve üç ülke arasındaki koordinasyonu artırmak amacıyla kurulduğunu söyledi.

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Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre Bin Selman, Riyad'daki Şura Konseyi'nin açılışında bölgesel güvenlik politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bin Selman, Türkiye ve Pakistan'ı doğrudan anarak, "Bölgesel istikrarı güçlendirme, bölgeyi gerilim ve çatışmaların sonuçlarından koruma ve çabaları koordine etme katkılarımız bağlamında Krallık, Türkiye ve Pakistan arasında Mekke Savunma İttifakı kurulmuştur" dedi.

Muhammed bin Selmandan Türkiye çıkışı! Mekke Anlaşmasında o noktaya dikkat çekti
Başlık ResmiMuhammed bin Selmandan Türkiye çıkışı! Mekke Anlaşmasında o noktaya dikkat çekti

MSB İTTİFAKIN ÇERÇEVESİNİ AÇIKLAMIŞTI

Milli Savunma Bakanlığı da Mekke Savunma İttifakı'nın Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki köklü ilişkiler ile savunma iş birliği temelinde şekillendiğini açıklamıştı.

MSB, ittifakın savunma ve kolektif caydırıcılık esasına dayandığını belirtirken herhangi bir ülkeye karşı kurulmadığının altını çizmişti. Üç ülke arasında askerî iş birliğinin geliştirilmesi, birlikte çalışabilirliğin artırılması ve savunma kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların koordinasyon içinde sürdüğü iletmişti.

Muhammed bin Selmandan Türkiye çıkışı! Mekke Anlaşmasında o noktaya dikkat çekti
Başlık ResmiMuhammed bin Selmandan Türkiye çıkışı! Mekke Anlaşmasında o noktaya dikkat çekti

ÜÇ ÜLKENİN GENELKURMAY BAŞKANLARI RİYAD'DA

İttifak kapsamında askerî temaslar da sürüyor. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın genelkurmay başkanları Riyad'da bir araya geldi. Üç ülkenin askerî iş birliğinin geliştirilmesi ve Mekke Savunma İttifakı kapsamında atılacak adımlar görüşmelerin gündeminde yer aldı.

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Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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