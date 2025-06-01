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Musk’a yakınlığı pahalıya patladı! Trump, milyarder Isaacman'in NASA Direktörlüğü adaylığını geri çekti

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Musk’a yakınlığı pahalıya patladı! Trump, milyarder Isaacman&#039;in NASA Direktörlüğü adaylığını geri çekti
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump, milyarder girişimci Jared Isaacman’in NASA Direktörlüğü adaylığını sürpriz bir kararla geri çekti. Uzaya Musk’ın SpaceX roketiyle çıkan ilk sivillerden biri olarak tanınan Isaacman’in, teknoloji milyarderiyle olan yakın ilişkisi ve geçmiş bağlantıları, Beyaz Saray’ın frene basmasına yol açtı. Trump, “misyona daha uygun” bir aday açıklayacağını duyurarak kapıyı tamamen kapattı.

ABD Başkanı Donald Trump, uzay ajansı NASA'nın başkanlığı için aday gösterdiği milyarder iş insanı Jared Isaacman’ın adaylığını geri çektiğini duyurdu. Karar, Elon Musk’a yakınlığıyla bilinen Isaacman’ın geçmiş bağlantılarına dair “yeniden değerlendirme” gerekçesiyle alındı.

Trump, kararını Truth Social üzerinden yaptığı açıklamayla kamuoyuna duyurdu:

"Kapsamlı bir geçmiş incelemesinin ardından Jared Isaacman’ın adaylığını geri çekiyorum. Amerika’yı uzayda yeniden birinci yapacak yeni ve misyona uygun bir aday yakında açıklanacak."

ELON MUSK GÖLGESİ: ADAYLIK NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Isaacman, 2021 ve 2024’te Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX roketleriyle uzaya çıkan ilk sivil ekiplerin lideri olmuştu. Aynı zamanda ödeme sistemleri firması Shift4’ün kurucusu olan Isaacman, kamuoyunda uzay projelerine yatırım yapan bir teknoloji girişimcisi olarak tanınıyor.

Ancak Isaacman’ın SpaceX ile olan yakın ilişkisi, Washington kulislerinde “Musk etkisi” tartışmalarını alevlendirmişti. Trump’ın bu kararı, Musk’a dolaylı bir mesafe koyma adımı olarak yorumlandı.

YENİ ADAY NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Beyaz Saray yetkilileri, NASA’nın başına getirilecek yeni ismin “görev odaklı ve siyasi geçmişten bağımsız” olacağı mesajını verirken, yeni adayın önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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