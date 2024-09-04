Müzakere değil dayatma politikası: Netanyahu sürekli yeni şartlar öne sürüyor

Müzakerelere katılan bir Hamas yetkilisi “İsrail Başbakanı Netanyahu sürekli yeni şartlar öne sürüyor ve süreç başa dönüyor” dedi.

YEŞİM ERASLAN ANKARA- İsrail’in yıkıcı savaşını sürdürdüğü Gazze’de ateşkes için Katar-Mısır-ABD ara buluculuğunda Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında yürütülen müzakerelerde Başbakan Binyamin Netanyahu sürekli yeni şartlar öne sürüyor. Ateşkes müzakerelerinde yer alan bir Hamas yetkilisi, Dışişleri Bakanlığı’na sürece ilişkin bilgi verdi. ABD medyasının müzakerelere ilişkin gerçek durumu yansıtmadığına, sürekli iyimser mesajlar verdiğine dikkat çeken Hamas yetkilisi “Durum hiç de olumlu değil. Müzakere görüşmelerinde İsrail Başbakanı Netanyahu sürekli yeni şartlar öne sürüyor ve Philadelphi koridorundan (Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki sınırın tamamı boyunca uzanan, 14 km uzunluğundaki kara şeridi) çıkmaya yanaşmıyor” dedi. Netanyahu’nun Refah Sınır Kapısı için de sürekli yeni şartlar öne sürdüğü öğrenilirken, müzakerelerde her defasında yeni bir sayfa açıldığı ve sürekli başa dönülerek yeni bir süreç başlatıldığı belirtildi.

“ATEŞKES UMUDU BİTİYOR”

İsrail’in sürekli hedef yükselttiği bilgisini paylaşan Hamas yetkilisi, bir müzakere süreci yürütülmediğini, dayatma politikası izlendiğini kaydetti. Bu yaklaşımdan dolayı Hamas’ın ateşkes umudunu kaybetme noktasına geldiğine dikkat çeken yetkili, “Müzakereler 3 temel noktada devam ediyor: Philadelphi koridoru, Refah Sınır Kapısı ve esir değişimi” bilgisini paylaştı.

(Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’ü İsrail toprağı olarak gösteren harita önünde konuştu.)

“ABD, İSRAİL’E BASKI YAPMIYOR”

ABD’nin iki hafta daha müzakerelere devam edeceğini, çözüme ulaşılmazsa müzakerelerden çekileceklerini söylediğini ve bunun son derece tehlikeli bir karar olduğunu dile getiren Hamas yetkilisi şöyle konuştu: Başladığımız noktaya geri döneriz. 2 Temmuz çerçevesinde müzakere edeceğimizi söyledik. Ancak, İsrail 24-25 Mayıs belgesinin ve BM Genel Güvenlik Konseyi’nin onayladığı Biden’ın planının gerisine gidiyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bölgedeki güvenlik endişeleri ve yaklaşan başkanlık seçimleri nedeniyle, ABD ateşkes anlaşmasının sağlanması çabalarında samimi bir tavır izliyor ancak, İsrail’e herhangi bir baskı yapmıyor. Gazze halkı çok zor durumda. Yiyecek ve ilaç bulamıyor. Sadece un var, kuru gıda var. Taze ürünler, et ve diğer yaş meyve ve sebzeler bulunmuyor.

BAŞKENTTE KATİL NETANYAHU SLOGANLARI

İsrail’in başkenti Tel Aviv’de bulunan Savunma Bakanlığı önünde toplanan binlerce İsrailli, Gazze’de ateşkes anlaşmasını imzalamayan Başbakan Netanyahu’yu ve hükûmetini protesto etti. ‘Katil Netanyahu’ diye slogan atan göstericiler emniyet güçlerinin sert müdahalesine rağmen dağılmadı.