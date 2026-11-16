NATO müttefiki Türkiye'ye Schengen engeli! Rusya'ya gösterilen kolaylık ifşa oldu
Avrupa Birliği'nin Schengen vizesi uygulamasında Türkiye ile Rusya arasındaki büyük fark ortaya çıktı.
Avrupa Komisyonu'nun verilerine göre, NATO müttefiki Türkiye'deki başvuruların yüzde 14,59'u reddedilirken savaş nedeniyle yaptırımlara maruz kalan Rusya'da bu oran yüzde 6,38'de kaldı.
Türk başvuru sahiplerinin ret oranı Rusya'dakilerin 2,3 katına ulaştı. Almanya'nın yalnızca Türkiye'de reddettiği başvuru sayısı ise tüm Schengen ülkelerinin Rusya'daki toplam ret sayısını geçti.
TÜRKİYE'DE 183 BİN, RUSYA'DA 42 BİN BAŞVURU REDDEDİLDİ
Avrupa Komisyonu'nun 2025 yılı verilerine göre Türkiye'den toplam 1 milyon 268 bin 376 Schengen vizesi başvurusu yapıldı.
Başvuruların 1 milyon 72 bin 328'i onaylanırken 183 bin 196'sı reddedildi. Türkiye'deki ret oranı yüzde 14,59 olarak kaydedildi.
Rusya'da ise 679 bin 425 başvurunun 630 bin 605'i kabul edildi, 42 bin 953'ü reddedildi. Rusya'daki ret oranı yüzde 6,38'de kaldı.
Türkiye'deki başvuru sayısı Rusya'nın 1,9 katı olmasına rağmen ret sayısı 4,3 katına ulaştı.
ALMANYA'NIN TÜRKİYE'DEKİ RET SAYISI RUSYA'NIN TAMAMINI GEÇTİ
Almanya, Türkiye'deki konsolosluklarında değerlendirdiği başvuruların yüzde 21,17'sini reddetti.
Aynı ülkenin Rusya'daki konsolosluklarında ise ret oranı yalnızca yüzde 4,01 oldu.
Almanya'nın Türkiye'de reddettiği başvuru sayısı 46 bin 8'e ulaştı.
Bu sayı, 26 Schengen ülkesinin Rusya'daki konsolosluklarında verdiği toplam 42 bin 953 ret kararını geride bıraktı.
Hollanda'nın Türkiye'deki ret oranının Rusya'dakinin yaklaşık 10 katına, Almanya'nınkinin ise 5 katına ulaştığı hesaplandı.
RUSYA'YA YAPTIRIM VAR, RET ORANI DAHA DÜŞÜK
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından Avrupa Birliği, Eylül 2022'de Moskova ile vize kolaylığı anlaşmasını askıya aldı.
Bazı Avrupa ülkeleri Rus turistlere yönelik vize ve giriş kısıtlamaları uygularken, Kasım 2025'te Rus vatandaşlarına verilen çok girişli Schengen vizeleri de büyük ölçüde sınırlandırıldı.
Buna rağmen Rusya'daki vize başvurularının ret oranı 2024'te yüzde 7,51'den 2025'te yüzde 6,38'e geriledi.
Türkiye'deki ret oranı ise aynı dönemde büyük ölçüde değişmedi.
TÜRK BAŞVURU SAHİPLERİNİN 16,5 MİLYON AVROLUK KAYBI
Schengen vizesi başvurularının reddedilmesi, başvuru sahipleri açısından maddi kayıplara da neden oldu.
Araştırmaya göre Türkiye'de 2025 yılında reddedilen başvurular nedeniyle iade edilmeyen vize ücretlerinin toplamı yaklaşık 16,5 milyon avroya ulaştı.
Rusya'daki başvuru sahiplerinin aynı nedenle kaybettiği tutar ise yaklaşık 3,9 milyon avro oldu.
Türkiye'deki başvuru sahiplerinin ret kararlarından kaynaklanan toplam ücret kaybı Rusya'dakinin dört katını geçti.
"BU ARTIK BİR POLİTİKA MESELESİ"
SchengenVisaInfo'nun kurucusu Besart Bajrami, Türkiye ile Rusya arasındaki vize uygulamalarındaki farklılığa tepki gösterdi.
Bajrami, "Yalnızca Almanya, Türkiye'de, tüm Schengen bölgesinin Rusya'da reddettiği sayısından daha fazla başvuru reddettiğinde, bu artık istatistiki bir merak konusu olmaktan çıkar. Bu bir politika meselesidir" dedi.
Avrupa'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarına işaret eden Bajrami, bir NATO müttefikinden yapılan başvuruların çok daha yüksek oranda reddedilmesini eleştirdi.
TÜRKİYE VİZE SERBESTİSİNDE 66 KRİTERİ TAMAMLADI
Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 2013 yılında başlatılan vize serbestisi sürecinde belirlenen 72 kriterden 66'sı tamamlandı.
Ancak kalan altı kriter nedeniyle Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat hakkı henüz tanınmadı.
Avrupa Birliği, 15 Temmuz 2025'te Türkiye'deki Türk vatandaşlarına yönelik kademeli vize uygulamasını kabul etmişti.