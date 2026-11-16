NATO müttefiki Türkiye'ye Schengen engeli! Rusya'ya gösterilen kolaylık ifşa oldu

"BU ARTIK BİR POLİTİKA MESELESİ"

SchengenVisaInfo'nun kurucusu Besart Bajrami, Türkiye ile Rusya arasındaki vize uygulamalarındaki farklılığa tepki gösterdi.

Bajrami, "Yalnızca Almanya, Türkiye'de, tüm Schengen bölgesinin Rusya'da reddettiği sayısından daha fazla başvuru reddettiğinde, bu artık istatistiki bir merak konusu olmaktan çıkar. Bu bir politika meselesidir" dedi.

Avrupa'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarına işaret eden Bajrami, bir NATO müttefikinden yapılan başvuruların çok daha yüksek oranda reddedilmesini eleştirdi.