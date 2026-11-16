Ankara'dan Kırıkkale'ye 8 saatte koştu! Akran zorbalığından maratonculuğa uzanan hikâye

“KİLOLARIMLA ÇOK DALGA GEÇİYORLARDI”

İnan, hayatının değişim sürecini şöyle anlattı:

"Ortalama 8 yıldır bu sporla ilgilenmekteyim. Uzun mesafe koşular ve ağırlık çalışmaları yapıyorum. Çocukluğumdan beri kilolarımla savaş veren birisiydim. Çok dalga geçiyorlardı, bu durum beni artık yıpratmaya ve özgüvenimi düşürmeye başlamıştı. Sağlık sorunlarım başlamıştı ve hocamın da yönlendirmesiyle bir sporla tanıştım. Her sabah 10 kilometre koşmayla başladım. Kilo verme amacıyla başladığım bu spor, hayatımın bir parçası oldu. Koşuculuk sağlığıma kavuşmamda büyük yardımcı oldu. Kilolarımı verme amacıyla başladığım bu koşu, şehirler arası bir maratoncu olmamı sağladı.