Ankara'dan Kırıkkale'ye 8 saatte koştu! Akran zorbalığından maratonculuğa uzanan hikâye
Çocukluk yıllarında kilosu nedeniyle akran zorbalığına maruz kalan Ali İnan, koşuya başladı hayatını değiştirdi. Ankara'dan Kırıkkale'ye 8 saatte koşarak ulaşan İnan, tüm Türkiye'yi koşarak geçmeyi hayal ediyor.
Çocukluk yıllarında kilosu nedeniyle akran zorbalığına maruz kalan Ali İnan’ın sağlık sorunlarını aşmak için başladığı koşu, hayatını değiştirdi.
MARATONCU OLDU
Her sabah 10 kilometre koşarak başladığı yolculukta yalnızca fazla kilolarından kurtulmakla kalmayan İnan, maratonculuğa adım attı. Yaklaşık 8 yıldır koşu sporuyla ilgilenen genç sporcu, Ankara'dan Kırıkkale'ye koşarak 8 saatte ulaştı. 8 saatlik koşusunun ardından hedefini büyüten İnan, Türkiye'yi koşarak geçmek istiyor.
“KİLOLARIMLA ÇOK DALGA GEÇİYORLARDI”
İnan, hayatının değişim sürecini şöyle anlattı:
"Ortalama 8 yıldır bu sporla ilgilenmekteyim. Uzun mesafe koşular ve ağırlık çalışmaları yapıyorum. Çocukluğumdan beri kilolarımla savaş veren birisiydim. Çok dalga geçiyorlardı, bu durum beni artık yıpratmaya ve özgüvenimi düşürmeye başlamıştı. Sağlık sorunlarım başlamıştı ve hocamın da yönlendirmesiyle bir sporla tanıştım. Her sabah 10 kilometre koşmayla başladım. Kilo verme amacıyla başladığım bu spor, hayatımın bir parçası oldu. Koşuculuk sağlığıma kavuşmamda büyük yardımcı oldu. Kilolarımı verme amacıyla başladığım bu koşu, şehirler arası bir maratoncu olmamı sağladı.
"100 KİLODAN 70 KİLOYA DÜŞTÜM"
Kilo verme sürecinde kendi vücuduna uygun bir beslenme programı oluşturduğunu ve zorlu koşullara karşı vücudunu hazırladığını aktaran İnan, "100 kilodan 70 kiloya 6 ay gibi kısa bir sürede koşu sayesinde düştüm. Protein ağırlıklı ve karbonhidrat ağırlıklı besleniyorum. Yağ makromu olabildiğince dikkat etmeye çalışıyorum. Yediğim yiyecekleri olabildiğince sağlıklı gıdalardan almaya çalışıyorum. Kendi vücudumu test ederek bir beslenme planı oluştururum. Vücudumu her türlü zorlu şarta alıştırmaya çalışıyorum" dedi.
ANKARA'DAN KIRIKKALE'YE KOŞTU
İlk etapta Ankara'da koşular gerçekleştiren İnan, ilerleyen süreçte şehirler arası koşulara başladığı söyledi. İnan "Ankara için de başladığım koşu yolculuğu şehir dışına kadar çıktı. Ankara'dan Kırıkkale'ye koşarak 8 saatte ulaştım. Zorlu bir rota olduğu için, ben de sınırlarını zorlamayı seven birisi olduğum için daha uzun yolculuklar öncesinde bir fragman oldu. Benim açımdan bir deneyim olmuş oldu. Yeterli şartları sağlarsam tüm Türkiye'yi koşarak bitirmek istiyorum. Uzun mesafe koşular yapmak istiyorum" dedi.