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NATO, 'Rusya sabotajı' iddialarının ardından Almanya'daki üssü için kritik bir karar aldı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
NATO, &#039;Rusya sabotajı&#039; iddialarının ardından Almanya&#039;daki üssü için kritik bir karar aldı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya'nın Almanya'nın askeri üslerine sabotaj yaptığı iddiaların ardından Geilenkirchen'de hareketli saatler yaşandı. İstihbarat bilgilerini değerlendiren NATO, Almanya'nın Geilenkirchen bölgesindeki hava üssünün güvenlik seviyesini artırdı.

NATO, "potansiyel tehdit" teşkil eden istihbarat bilgileri dolayısıyla Almanya'nın Geilenkirchen kentindeki hava üssünde güvenlik seviyesini yükseltti.

NATO, 'Rusya sabotajı' iddialarının ardından Almanya'daki üssü için kritik bir karar aldı - 1. Resim

NATO AWACS'ın sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, alınan istihbarat doğrultusunda "potansiyel tehdit" nedeniyle Geilenkirchen kentindeki hava üssünde güvenlik seviyesinin artırıldığı bildirildi.

 

NATO, 'Rusya sabotajı' iddialarının ardından Almanya'daki üssü için kritik bir karar aldı - 2. Resim

Görevlerde yer almayan personelin tedbir amaçlı evlerine gönderildiği belirtilen açıklamada, "Personelimizin güvenliği en önemli önceliğimizdir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, hava üssündeki operasyonların sürdüğü kaydedildi.

NATO, 'Rusya sabotajı' iddialarının ardından Almanya'daki üssü için kritik bir karar aldı - 3. Resim

RUSYA SABOTAJI İDDİASI

Bir Alman askeri sözcüsü, Köln havalimanının yanındaki bir askeri üste su kaynağının “olağandışı değerler” gösterdiğini söyledi. Politico dergisinin yayımladığı habere göre 14 Ağustos Çarşamba günü sabah erken saatlerde bir muhafız Köln-Wahn askeri üssünün çitlerinde içme suyu tesisinin yakınında bir delik keşfetti.

Sözcü, “İçme suyu sistemi olağandışı değerler gösterdiğinden, kışladaki içme suyu kaynağı kesildi.” dedi. Bu bağlamda yetkililerin su kaynağıyla ilgili muhtemel bir sabotaj eylemini araştırması nedeniyle üs geçici olarak kapatıldı.

Olay ilk olarak Alman medya kuruluşu Spiegel tarafından haberleştirildi. Ayrıca asker ve sivil güçlerin hiçbir koşulda üsteki musluk suyunu kullanmamalarının istendiğine dair üs içindeki bir yazışmaya atıfta bulunuldu.

NATO, 'Rusya sabotajı' iddialarının ardından Almanya'daki üssü için kritik bir karar aldı - 4. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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