NATO'dan dikkat çeken Türkiye mesajı! Sanayi devrimi yaşanıyor

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Shekerinska, Türk savunma sanayisinde uzun süredir devam eden dönüşüme dikkat çekerek Türkiye'de adeta bir “sanayi devrimi” yaşandığını söyledi.

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NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Shekerinska, Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişimini değerlendirerek ülkede uzun süredir bir sanayi devrimi yaşandığını söyledi.

Shekerinska, Türkiye'nin NATO Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk ile birlikte, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Avrupa İş Zirvesi (EBS) işbirliğiyle Brüksel'de düzenlenen Türkiye-AB İş Zirvesi'ne katıldı. “NATO ve Avrupa: Ankara Zirvesinin Ardından Güvenlik Mimarisi” başlıklı oturumda konuşan Shekerinska, ittifakın savunma harcamaları ve savunma sanayisindeki işbirliği konularını değerlendirdi.

ANKARA ZİRVESİ'NDE YAKLAŞIK 50 MİLYAR DOLARLIK SÖZLEŞME

NATO'da yük paylaşımının kuruluşundan bu yana gündemde olduğunu hatırlatan Shekerinska, Ankara Zirvesi'nde savunma harcamalarının yanı sıra sözleşmelerin ve savunma alanındaki işbirliğinin de artırıldığını kaydetti. Zirvede yaklaşık 50 milyar dolarlık sözleşmenin duyurulduğunu ve imzalandığını belirten Shekerinska, asıl hedefin yalnızca harcamaları artırmak değil, bu kaynaklarla ihtiyaç duyulan savunma kabiliyetlerini geliştirmek olduğunu vurguladı.

"DAHA GÜÇLÜ BİR İTTİFAK İÇİNDE DAHA GÜÇLÜ BİR AVRUPA"

Ankara Zirvesi'nin öne çıkan mesajlarından birinin “daha güçlü bir İttifak içinde daha güçlü bir Avrupa” olduğunu belirten Shekerinska, Avrupalı müttefikler ile Kanada'nın özellikle konvansiyonel caydırıcılık alanında daha fazla sorumluluk üstleneceğini söyledi.

Hibrit tehditlerin de en az diğer tehditler kadar tehlikeli olabileceğine işaret eden Shekerinska, Rusya'nın giderek daha pervasız ve tehlikeli eylemlere başvurduğunu ifade etti. Rusya'nın savaş alanında kayda değer bir üstünlük sağlayamadığını ve her ay 40 binden fazla asker kaybettiğini öne süren Shekerinska, Ukrayna'daki kritik altyapıya yönelik saldırılar, hava sahası ihlalleri, sabotaj, kundaklama ve suikast tehditlerinin müttefiklerin Ukrayna'ya desteğini kesmeyi amaçladığını savundu.

NATO'nun bu gelişmeler karşısında sakinliğini koruyacağını belirten Shekerinska, askeri açıdan üstün olduklarını ve yatırımları sürdürerek teknolojik avantajlarını korumaları gerektiğini söyledi. Ukrayna'ya desteğin devam etmesinin önemini de vurguladı.

NATO'dan dikkat çeken Türkiye mesajı! Sanayi devrimi yaşanıyor

TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNE DİKKAT ÇEKTİ

Ukrayna'daki savaşın savunma teknolojilerinin önemini ve yenilik süreçlerinin hızını ortaya koyduğunu belirten Shekerinska, veri odaklı savunma çözümlerinin giderek daha belirleyici olacağını kaydetti.

Türk savunma sanayisinin bu alandaki örneklerine değinen Shekerinska, “Türk savunma sanayisinde mükemmel örneklerimiz var. Çünkü burada yalnızca son birkaç yıldır değil, daha uzun süredir adeta bir sanayi devrimine tanık oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Yapay zeka temelli çözümler ve insansız hava araçlarına karşı geliştirilen sistemlerin önemine işaret eden Shekerinska, savunma sanayisindeki yenilikçiliğin korunması için şirketler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Ticaret ve işbirliğinin önündeki engellerin azaltılmasını desteklediklerini belirten Shekerinska, Atlantik'in iki yakasındaki savunma sanayilerinin yanı sıra Avrupa Birliği üyesi olmayan müttefiklerin üretim kapasitelerinden de yararlanılması gerektiğini söyledi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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