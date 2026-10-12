Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçakları, NATO'nun Baltık hava savunma görevi kapsamında Estonya semalarını koruyor. Estonya Savunma Bakanlığı, Türk savaş uçaklarının 7 gün 24 saat teyakkuzda olduğunu duyurarak Türkçe "Türkiye'ye teşekkürler!" mesajını paylaştı.

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Türk F-16 savaş uçakları, NATO'nun Baltık bölgesindeki hava savunma görevinde yer alırken Estonya'dan Türkiye'ye teşekkür mesajı geldi.

Estonya Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türk savaş uçaklarının Baltık ülkelerinin hava sahasını korumak üzere görev yaptığını açıkladı.

Bakanlık, paylaşımına "Türk F-16 savaş uçakları Baltık semalarını koruyor" sözleriyle başladı.

Türk F-16'ları için NATO'dan açıklama! Estonya teşekkür etti

ESTONYA'DAN TÜRKÇE MESAJ: "TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜRLER!"

Estonya Savunma Bakanlığı, NATO görevi kapsamında Türk F-16'larının Estonya'daki Amari Hava Üssü'nde konuşlandırıldığını belirtti.

Bakanlık, açıklamasının sonunda Türkçe olarak "Türkiye'ye teşekkürler!" ifadelerini kullandı.

Estonya'nın paylaşımında, müttefik ülkelerin ortak savunma sorumluluğuna da vurgu yapılarak "Müttefiklerin sorumluluk paylaşımının pratik bir örneği. Eylem halindeki kolektif savunma" denildi.

Türk F-16'ları için NATO'dan açıklama! Estonya teşekkür etti

TÜRK F-16'LARI 7/24 TEYAKKUZDA

Estonya Savunma Bakanlığı, Estonya'daki Amari ve Litvanya'daki Siauliai hava üslerinde görev yapan NATO savaş uçaklarının hafta boyunca eğitim uçuşları gerçekleştirdiğini açıkladı.

Eğitimlerin alçak irtifa ve ses üstü uçuşları da kapsadığına da işaret edildi.

Türk F-16'ları için NATO'dan açıklama! Estonya teşekkür etti

Bakanlık, "Bu tatbikatlar, mürettebatın NATO'nun hava savunma görevini yerine getirmeye her an hazır olmasını sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, her iki hava üssündeki savaş uçaklarının Baltık semalarını korumak amacıyla 7 gün 24 saat hazır beklediğine vurgu yapıldı.

Türk F-16'ları için NATO'dan açıklama! Estonya teşekkür etti

NATO'DAN TÜRK SAVAŞ UÇAKLARINA ÖVGÜ

NATO Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Brunssum (JFC Brunssum) da Estonya Savunma Bakanlığının paylaşımını destekleyen bir mesaj yayımladı.

NATO komutanlığı, "NATO dayanışması iş başında! Türk F-16 savaş uçakları Estonya'nın hava savunmasına katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, müttefik ülkeler arasındaki askeri iş birliğine vurgu yapılarak "Birlikte daha güçlüyüz" mesajı verildi.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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