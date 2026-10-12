Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Dünya

Türk F-16'ları için NATO'dan açıklama! Estonya teşekkür etti

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Türk F-16'ları için NATO'dan açıklama! Estonya teşekkür etti
Başlık ResmiAvrupanın semaları Türk F-16larına emanet! Estonya Türkçe teşekkür etti

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçakları, NATO'nun Baltık hava savunma görevi kapsamında Estonya semalarını koruyor. Estonya Savunma Bakanlığı, Türk savaş uçaklarının 7 gün 24 saat teyakkuzda olduğunu duyurarak Türkçe "Türkiye'ye teşekkürler!" mesajını paylaştı.

Kaydet
|

Türk F-16 savaş uçakları, NATO'nun Baltık bölgesindeki hava savunma görevinde yer alırken Estonya'dan Türkiye'ye teşekkür mesajı geldi.

Estonya Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türk savaş uçaklarının Baltık ülkelerinin hava sahasını korumak üzere görev yaptığını açıkladı.

Bakanlık, paylaşımına "Türk F-16 savaş uçakları Baltık semalarını koruyor" sözleriyle başladı.

Türk F-16'ları için NATO'dan açıklama! Estonya teşekkür etti
Başlık ResmiTürk F-16'ları için NATO'dan açıklama! Estonya teşekkür etti

ESTONYA'DAN TÜRKÇE MESAJ: "TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜRLER!"

Estonya Savunma Bakanlığı, NATO görevi kapsamında Türk F-16'larının Estonya'daki Amari Hava Üssü'nde konuşlandırıldığını belirtti.

Bakanlık, açıklamasının sonunda Türkçe olarak "Türkiye'ye teşekkürler!" ifadelerini kullandı.

Estonya'nın paylaşımında, müttefik ülkelerin ortak savunma sorumluluğuna da vurgu yapılarak "Müttefiklerin sorumluluk paylaşımının pratik bir örneği. Eylem halindeki kolektif savunma" denildi.

Türk F-16'ları için NATO'dan açıklama! Estonya teşekkür etti
Başlık ResmiTürk F-16'ları için NATO'dan açıklama! Estonya teşekkür etti

TÜRK F-16'LARI 7/24 TEYAKKUZDA

Estonya Savunma Bakanlığı, Estonya'daki Amari ve Litvanya'daki Siauliai hava üslerinde görev yapan NATO savaş uçaklarının hafta boyunca eğitim uçuşları gerçekleştirdiğini açıkladı.

Eğitimlerin alçak irtifa ve ses üstü uçuşları da kapsadığına da işaret edildi.

Türk F-16'ları için NATO'dan açıklama! Estonya teşekkür etti
Başlık ResmiTürk F-16'ları için NATO'dan açıklama! Estonya teşekkür etti

Bakanlık, "Bu tatbikatlar, mürettebatın NATO'nun hava savunma görevini yerine getirmeye her an hazır olmasını sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, her iki hava üssündeki savaş uçaklarının Baltık semalarını korumak amacıyla 7 gün 24 saat hazır beklediğine vurgu yapıldı.

Türk F-16'ları için NATO'dan açıklama! Estonya teşekkür etti
Başlık ResmiTürk F-16'ları için NATO'dan açıklama! Estonya teşekkür etti

NATO'DAN TÜRK SAVAŞ UÇAKLARINA ÖVGÜ

NATO Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Brunssum (JFC Brunssum) da Estonya Savunma Bakanlığının paylaşımını destekleyen bir mesaj yayımladı.

NATO komutanlığı, "NATO dayanışması iş başında! Türk F-16 savaş uçakları Estonya'nın hava savunmasına katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, müttefik ülkeler arasındaki askeri iş birliğine vurgu yapılarak "Birlikte daha güçlüyüz" mesajı verildi.

ÖNERİLEN HABERLER
Türk F-16
DÜNYA

Türk F-16'larına Avrupa'dan bir teşekkür daha! Letonya Savunma Bakanı Türk pilotlarla buluştu!
Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.