Baltık semalarında görev yapan Türk savaş uçaklarına Letonya'dan bir kez daha teşekkür geldi. Savunma Bakanı Raivis Melnis, Lielvārde Askeri Üssü'nde Türk F-16 pilotlarıyla buluştu.

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NATO'nun doğu kanadında görev yapan Türk F-16 savaş uçaklarına teşekkür mesajları gelmeye devam ediyor. Letonya Savunma Bakanı Raivis Melnis, bu kez Türk pilotlarla bizzat görüşmek üzere Lielvārde Askeri Üssü'ne gitti.

Letonya Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetlerinin ülkenin hava sahasının korunmasına sağladığı katkı nedeniyle Bakan Melnis'in Türk pilotlara şahsen teşekkür ettiğini duyurdu.

Türk F-16larına Avrupadan bir teşekkür daha! Letonya Savunma Bakanı Türk pilotlarla buluştu!

LETONYA SAVUNMA BAKANINDAN TÜRK PİLOTLARA TEŞEKKÜR

Letonya Savunma Bakanlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türk F-16 savaş uçaklarının NATO'nun entegre hava ve füze savunma faaliyetlerini desteklemek üzere Letonya'da geçici olarak konuşlandırıldığı hatırlatıldı.

Türk F-16'larına Avrupa'dan bir teşekkür daha! Letonya Savunma Bakanı Türk pilotlarla buluştu!

NATO'NUN DOĞU KANADINDA TÜRKİYE'NİN ROLÜ

Letonya Savunma Bakanlığı, müttefikler arasındaki yakın iş birliği, karşılıklı güven ve ortak hareket etme hazırlığının önemine işaret etti.

Söz konusu unsurların yalnızca Letonya'nın değil, NATO'nun tüm doğu kanadının güvenliği açısından hayati öneme sahip olduğu ifade edildi.

Türk F-16'larına Avrupa'dan bir teşekkür daha! Letonya Savunma Bakanı Türk pilotlarla buluştu!

TÜRK F-16'LARI DAHA ÖNCE TÖRENLE KARŞILANMIŞTI

22 Ağustos'ta NATO'nun Baltık Hava Polisliği misyonu kapsamında Estonya'daki Ämari Hava Üssü'nde görev yapan iki Türk F-16 savaş uçağı, Letonya'daki Lielvārde Askeri Üssü'ne intikal etmişti.

Türk savaş uçaklarının gelişi dolayısıyla düzenlenen resmi karşılama törenine Letonya Savunma Bakanı Raivis Melnis, Türkiye'nin Letonya Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu ve üst düzey askeri yetkililer katılmıştı.

Melnis, o dönem yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“NATO'nun doğu kanadı güçlendiriliyor. Bugün iki Türk F-16 savaş uçağı Letonya'daki Lielvārde Hava Üssü'ne indi. Estonya'daki Ämari Hava Üssü'nden NATO'nun Baltık Hava Polisliği misyonu kapsamında faaliyet gösteren bu konuşlandırma, müttefiklerin hazırlık durumunu, tetikte olmalarını ve kolektif savunma kapasitesini ortaya koymaktadır.”

Letonya Savunma Bakanı ayrıca müttefik kuvvetlerin varlığının NATO'nun doğu kanadındaki güvenliği artırdığını ve ittifakın ortak savunma gücünü ortaya koyduğunu belirtmişti.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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