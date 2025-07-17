NATO’dan tarihi ayrılık sinyali! Petro: Yaptırım gelirse, yeni ortaklar bizi bekliyor

Dünya siyasetinde dengeleri sarsacak bir çıkış bu kez Latin Amerika’dan geldi. Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, NATO ile bağları koparma niyetini açık açık ilan etti.

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ülkesinin NATO ile olan ilişkilerini sonlandırma niyetini açık bir dille duyurdu. Bogotá’daki Lahey Grubu zirvesinin kapanış konuşmasında sert ifadeler kullanan Petro, "NATO’dan ayrılmalıyız, başka yolu yok" dedi.

"AVRUPA HÜKÜMETLERİ HALKLARINA İHANET ETTİ"

Petro, sadece NATO’yu değil, Avrupa ülkelerini de hedef aldı. "Avrupa ile ilişkiler, halklarına ihanet eden ve bombalamalara katılan Avrupa hükümetleriyle artık inşa edilemez" ifadesini kullanan Petro, Kolombiya'nın Batı merkezli askeri yapıların dışında kalması gerektiğini savundu.

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"ÖZGÜRLÜK DEĞİL KARANLIK ORDULARI"

NATO’nun “çocukların üzerine bomba atan ordular” barındırdığını söyleyen Petro, Kolombiya’nın böyle bir ittifakta yer alamayacağını belirtti. Petro, “Başka bir askeri ittifak kurmanın zamanı gelmedi mi? Bunlar özgürlük orduları değil, karanlık ordularıdır. Bizim ise ışık ordularımız olmalı" dedi.

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Petro, NATO'dan çıkılması ve Avrupa ile mesafe koyulması hâlinde ülkesinin yalnız kalmayacağını vurguladı. "Eğer bize yaptırım uygularlarsa, diğer uluslar bize yardım edecek ve ürünlerimizi satın alacaktır" sözleriyle yeni bölgesel ve küresel iş birliklerine açık olduklarının sinyalini verdi.

NE OLMUŞTU?

Kolombiya, 2017 yılında NATO'nun ilk Latin Amerikalı küresel ortağı olarak kayıtlara geçmişti. Bu ortaklık 2018 yılında Brüksel’de imzalanan anlaşma ile resmileşmişti. Ancak Petro’nun göreve gelmesiyle birlikte, Kolombiya'nın dış politikası daha bağımsız ve eleştirel bir çizgiye yönelmişti.

Petro, daha önce İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki askeri operasyonlarını sert bir dille eleştirmiş ve İsrail ile silah alımı yapan Kolombiya Savunma Bakanlığı’nı kamuoyu önünde sorgulamıştı.