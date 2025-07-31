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Nehir çekilince ortaya çıktı: Köylü 'altın' için talan etti! Gerçeği öğrenince şok oldular

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Suriye, Fırat Nehri, Kuraklık, Sosyal Medya, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Suriye'de Fırat Nehri'nin su seviyesi düşünce pirit içerek kaya oluşumları ortaya çıkmaya başladı. Köylüler taşın altın olduğunu sanarak nehir kenarına akın etti.

Sosyal medya Fırat Nehri kıyısında 'altın araması' olay oldu. 

Baladi News'in haberine göre, Rakka'nın El Buhamid köyündeki bazı gençler “söylentiye inanarak" zengin olma ümidiyle Fırat Nehri kıyısında altın bulmaya çalıştı.

NEHİR KIYISINI TALAN ETTİLER

Köyün ileri gelenlerinden Muhammed Ebu Salih el-Tıyavi, köylerinde Fırat kıyısında altın parçaları bulunduğuna dair söylentilerin yayılması üzerine bazı köylülerin nehir kıyısında rastgele arama yapmaya başladığını ifade etti.

Nehir çekilince ortaya çıktı: Köylü 'altın' için talan etti! Gerçeği öğrenince şok oldular - 1. Resim

SU ÇEKİLİNCE ORTAYA ÇIKTI

Ancak incelemeler sonucunda, altın sanılan maddenin aslında "pirit" ya da bilinen adıyla "yaldızlı altın" olduğu ortaya çıktı.

Nehir çekilince ortaya çıktı: Köylü 'altın' için talan etti! Gerçeği öğrenince şok oldular - 2. Resim

Fırat Nehri’nin su seviyesinin düşmesi, pirit içeren kaya oluşumlarının ortaya çıkmasına neden oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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